Odtwórz: Expander: nawet 124 zł za skorzystanie z karty do konta w złotych

Visa otrzymała zgodę od Narodowego Banku Polskiego na podniesienie limitu dla transakcji zbliżeniowych bez podawania PIN-u do wysokości 100 złotych - poinformowało biuro prasowe firmy w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl.

"Trwają konsultacje z bankami odnośnie optymalnego terminu i sposobu wdrożenia tej zmiany. Naszym priorytetem jest zachowanie balansu pomiędzy wygodą i bezpieczeństwem konsumentów i detalistów" - dodano. Jako pierwszy o sprawie poinformował branżowy portal Cashless.

Nie tylko Visa

O tym, że Visa planuje podniesienie limitu z 50 do 100 złotych pisaliśmy we wrześniu ubiegłego roku, kiedy firma złożyła wniosek w tej sprawie do banku centralnego.

Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce, wskazywał wówczas w przesłanej nam odpowiedzi, że "planowo nowy limit ma zacząć obowiązywać w trzecim kwartale 2019 roku".

W maju ubiegłego roku zgodę od Narodowego Banku Polskiego na podwyższenie do 100 złotych limitu płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN otrzymało Mastercard.

Organizacja przewiduje, że zmiana ta nastąpi nie wcześniej, niż w drugim kwartale 2019 roku.

Jak w Europie?

Rewolucja w bankach nie wypaliła. Klientów jak na lekarstwo Zainteresowanie podstawowymi rachunkami płatniczymi, które banki musiały wprowad... zobacz więcej » Aktualnie obowiązujący limit płatności zbliżeniowych bez PIN, w wysokości 50 zł, został ustalony w 2007 roku i należy do najniższych w Europie.

Z drugiej strony płatności zbliżeniowe rozwijają się w Polsce bardzo szybko, co stawia nasz kraj w gronie liderów tej technologii. Zgodnie z danymi NBP na koniec września 2018 roku w Polsce było 33,5 mln kart płatniczych, które miały funkcję zbliżeniową.

"W ciągu kwartału liczba zwiększyła się o 580 tysięcy i na koniec września 2018 roku udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych osiągnął rekordowy poziom i wynosił 82,8 procent (w poprzednim kwartale wynosił 81,8 procent)" - dodano.

Na koniec trzeciego kwartału w Polsce było 736,2 tys. terminali wyposażonych w funkcję zbliżeniową.

Jak wynika z raportu banku centralnego, Visa utrzymuje pozycję dominującą na polskim rynku, jeśli chodzi o organizacje płatnicze. Należy do niej 53,88 procent wydanych w Polsce kart płatniczych, natomiast drugie miejsce - z 45,15-proc. udziałem w rynku zajmuje Mastercard.