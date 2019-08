We wtorek rozpoczęto budowę 18-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między Kraśnikiem a Janowem Lubelskim (Lubelskie). To fragment międzynarodowej trasy Via Carpatia, który ma być gotowy w 2021 roku.

- Startujemy z ostatnią fazą realizacyjną budowy strategicznej drogi ekspresowej, nie tylko dla województwa lubelskiego, ale i dla podkarpackiego, podlaskiego, generalnie dla całej ściany wschodniej - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber w Modliborzycach, gdzie we wtorek symbolicznie rozpoczęto budowę.

"Droga życia"

- Droga ekspresowa S19 to droga życia, droga do rozwoju, bezpiecznej komunikacji, sprawnej i komfortowej komunikacji, przemieszczania się nie tylko na dalekich odległościach na kierunku północ-południe, ale też komfort i bezpieczeństwo przejazdu na terenie regionu - dodał Weber.



Weber przypomniał, że z inicjatywą budowy Via Carpatii wystąpił w 2006 r. prezydent Lech Kaczyński. - Gdyby nie ta idea, nie ta inicjatywa Lecha Kaczyńskiego, zapewne budowę tej drogi odkładano by na kolejne dekady - zaznaczył.



Wiceminister zapowiedział, że polski fragment Via Carpatii, czyli drogi nr 19, 62 i 16 mają być gotowe na przełomie 2025 i 2026 r. - Bardzo konsekwentnie i stanowczo realizujemy tę inwestycję - podkreślił.



18-kilometrowy odcinek ekspresowej nr 19 od końca obwodnicy Kraśnika do początku obwodnicy Janowa Lubelskiego wybuduje konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za blisko 390 mln zł. Umowa z wykonawcą w trybie projektuj i buduj została podpisana jesienią 2017 r., inwestycja ma być zakończona w 2021 r.



Nowa droga ekspresowa będzie dwujezdniowa, o nawierzchni bitumicznej, z rezerwą terenu pod trzeci pas. Droga przebiegać będzie nowym śladem, powstaną dwa węzły drogowe Modliborzyce i Szastarka, dwa miejsca obsługi podróżnych, w miejscowości Felinów, po prawej i lewej stronie drogi ekspresowej. Zbudowanych zostanie 21 obiektów mostowych.



To pierwszy z 12 odcinków, na który podzielona została trasa Via Carpatia między Lublinem a Rzeszowem, którego budowę rozpoczęto. Dla czterech odcinków w województwie lubelskim wydano już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), kolejne dwie spodziewane są wkrótce. Na terenie województwa podkarpackiego procedowane są cztery wnioski o wydanie ZRID, a dla dwóch odcinków przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku.

Źródło: GDDKiA Rozpoczęto budowę 18-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między Kraśnikiem a Janowem Lubelskim (Lubelskie)

Szybciej z Rzeszowa do Warszawy