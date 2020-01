Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku podpisała umowy na budowę dwóch ostatnich odcinków trasy S61 Via Baltica w północno-wschodniej Polsce. Chodzi o odcinki Suwałki - Budzisko i Podborze - Śniadowo o łącznej długości blisko 40 kilometrów.

Drogowcy podali, że odcinek Suwałki - Budzisko ma być gotowy jesienią 2022 roku, a Podborze - Śniadowo w trzecim kwartale 2023 roku.

S61 Suwałki - Budzisko

Pierwszy z odcinków będzie miał nieco ponad 24 kilometry długości. GDDKiA przypomniała, że poprzedni wykonawca, Impresa Pizzarotti, po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji, w maju 2019 roku, nie przystąpił do prowadzenia robót. "Podjęliśmy odpowiedzialną decyzję o odstąpieniu od umowy ze względu na brak mobilizacji i faktycznych przygotowań wykonawcy do rozpoczęcia robót" - wskazali przedstawiciele Dyrekcji.

Nowym wykonawcą jest firma Budimex. Wartość obecnego kontraktu to przeszło miliard złotych. Budowa odcinka jest dofinansowana z unijnego programu Łącząc Europę.

Zgodnie z warunkami umowy podpisanej w środę, zadaniem nowego wykonawcy będzie dokończenie projektowania oraz wybudowanie drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. W ramach inwestycji powstaną między innymi dwa węzły: Suwałki Północ i Szypliszki.

S61 Podborze - Śniadowo

Drugi z odcinków S61 ma długość blisko 19,5 kilometra, a inwestycja obejmie dodatkowo przebudowę około trzech kilometrów istniejącej S8. Tutaj także wyłoniono wykonawcę w ponownym przetargu.

Jak podała GDDKiA, pierwotny wykonawca, który podpisał umowę w systemie Projektuj i buduj, nie złożył nawet wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji. "Mnożył problemy, a nawet zażądał gwarancji zapłaty (czyli potwierdzenia wypłacalności Skarbu Państwa reprezentowanego przez GDDKiA). Gdy ją otrzymał, stwierdził autorytatywnie, że gwarancja w takiej postaci go nie zadawala" - dodano. W tej sytuacji, drogowcy w połowie maja 2019 roku, zdecydowali o odstąpieniu od umowy.

Nowym wykonawcą jest firma Polaqua. Wartość obecnej umowy to blisko 750 milionów złotych. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach inwestycji powstaną między innymi cztery mosty, 22 wiadukty drogowe i sześć przejść dla zwierząt, a także dwa węzły drogowe: Podborze i Komorowo.

Via Baltica

Trasa S61 Via Baltica będzie biegła od Podborza koło Ostrowi Mazowieckiej przez województwo podlaskie do granicy z Litwą, koło Ełku będzie biegła przez część województwa warmińsko-mazurskiego. Prowadzi do krajów nadbałtyckich.

Trasa w Polsce ma liczyć 210 kilometrów.

Kierowcy już korzystają z dwóch odcinków o łącznej długości około 25,5 kilometra (fragment obwodnicy Augustowa i cała obwodnica Suwałk). Podpisanie obu kontraktów na odcinki Suwałki - Budzisko oraz Podborze - Śniadowo oznacza, że cała pozostała część S61, blisko 185 kilometrów, jest w realizacji.

GDDKiA poinformowała, że wiosną tego roku planowane jest oddanie kierowcom drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna, natomiast realizacja ostatnich odcinków S61 powinna zakończyć się w trzecim kwartale 2023 roku.