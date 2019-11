Oszuści podszywają się pod Energę i wysyłają e-maile z wezwaniami do zapłaty zaległości, które zawierają niebezpieczne linki - ostrzegła Grupa Energa w środowym komunikacie.

Jak poinformowała firma, e-maile z adresu admin@maxiorrr.com zawierają nieprawdziwe informacje o "zaległych zobowiązaniach za dostawę energii" na niewielkie kwoty i wezwanie do ich uregulowania poprzez podany link. Nieznani sprawcy podszywają się pod spółki Energa SA i Energa Operator.

"Ostrzegamy, że odnośnik może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, na którym zostanie otwarty, lub kradzieży wrażliwych danych użytkownika, np. danych logowania do konta bankowego. W związku z tym uczulamy, aby nigdy nie korzystać z linków bądź jakichkolwiek załączników dołączonych do wiadomości, które budzić mogą jakiekolwiek wątpliwości" - napisano w komunikacie.

Przypomniano w nim także, że Energa Operator wysyła e-maile z wezwaniami do uregulowania zadłużeń, dlatego należy dokładnie sprawdzić nagłówek wiadomości i jej nadawcę, a w razie wątpliwości skontaktować się z infolinią.

We wrześniu firma PGE Obrót ostrzegała przed oszustami, którzy podszywali się pod spółkę i wysyłali fałszywe wiadomości SMS, informujące o rzekomych należnościach oraz wskazujące link do strony, na której można dokonać wpłaty.

Z kolei jeszcze w czerwcu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przestrzegało przed osobami, które podszywały się pod przedstawicieli firmy. Wymuszały one na na klientach podpisanie rzekomo nowych bądź aktualizacje dotychczasowych umów na dostawę gazu i energii elektrycznej, wskazując przy tym na rzekome znaczące podwyżki cen energii elektrycznej i gazu w przyszłości.

Firmy energetyczne

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów - zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii.

Natomiast Grupa PGE ma prawie 5,3 mln odbiorców. Pod względem liczby klientów - jak wynika z informacji zamieszczonych przez firmy na na stronach internetowych - przebija ją Tauron z 5,5 mln odbiorców. Enea dostarcza swoje usługi do 5,1 mln odbiorców. Na czwartym znajduje się wspomniana wyżej Energa.

Na piątym miejscu pod tym względem jest Innogy, - jedyna niekontrolowana przez Skarb Państwa spółka, która w 2017 roku pochwaliła się swoim milionowym klientem.