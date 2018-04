Wchodzimy w kolejną fazę pogłębionych relacji polsko-amerykańskich. Utworzenie izby polsko-amerykańskiej jest takim właśnie następnym kamieniem milowym na drodze do budowy mocnej obecności naszego biznesu w USA - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

W środę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się wspólna konferencja prasowa szefa polskiego rządu i ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Paula W. Jonesa. Podczas spotkania z dziennikarzami poinformowano o utworzeniu Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej w USA.

Nie tylko relacje wojskowe

- To dzieje się już teraz na naszych oczach, że (to) nie tylko relacje wojskowe - zaznaczył.



- Teraz wchodzimy też w kolejną fazę pogłębionych relacji polsko-amerykańskich. Utworzenie izby polsko-amerykańskiej jest właśnie takim kamieniem milowym, następnym na drodze do budowy mocnej obecności naszego biznesu na kontynencie amerykańskim, w Stanach Zjednoczonych, ale również wzmocnienia obecności przedsiębiorców amerykańskich w Polsce - dodał Morawiecki.

Obie strony wygrywają

Szef rządu podkreślił, że utworzenie izby polsko-amerykańskiej, to "klasyczne win-win". - Tutaj bardzo wyraźnie widzimy, że atrakcyjna sytuacja gospodarcza, stabilne fundamenty makroekonomiczne w zakresie długu publicznego, deficytu budżetowego, to są takie tematy, które interesują również przedsiębiorców, którzy chcą robić różnego rodzaju wspólne przedsięwzięcia, w tym przypadku polsko-amerykańskie - stwierdził premier.



Wyraził też zadowolenie ze stworzenia nowej platformy, nowej przestrzeni do wzmocnienia polsko-amerykańskiej współpracy, "nie tylko w tym obszarze polityki obronnej, obszarze politycznym - tutaj inicjatywa Trójmorza, która rozwija się coraz mocniej, nie tylko na poziomie relacji transatlantyckich i wzmocnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego".



Dziękował też ambasadorowi USA w Polsce i osobom zaangażowanym po stronie amerykańskiej, ponieważ - jak podkreślił - relacje pomiędzy Polską a USA "umacniają się bardzo wyraźnie". - Jesteśmy nie tylko dla siebie bardzo ważnymi sojusznikami; Stany Zjednoczone coraz wyraźniej swoją obecnością w tej części Europy zaznaczają wagę projektu Trójmorza, ale też dzieje się tutaj na naszych oczach na pewno coś niezwykle ważnego dla kolejnych wielu lat historii relacji polsko-amerykańskich - stwierdził szef polskiego rządu.



- Chcę wyrazić moją wdzięczność, dla wszystkich osób, które w ostatnich 12-18 miesiącach bardzo intensywnie pracowały żeby ten moment mógł nastąpić - dodał Morawiecki.

Paul W. Jones: jest potencjał do rozwoju

Jest potencjał do rozwoju relacji handlowych i inwestycyjnych między Stanami Zjednoczonymi a Polską; doskonałym narzędziem do tego są izby handlowe - powiedział natomiast ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Paul W. Jones.



- Relacje handlowe i inwestycyjne między Stanami Zjednoczonymi a Polską są dobre. Dla firm i ludzi w obu naszych krajach, ale mogą być jeszcze lepsze, jest potencjał do rozwoju - powiedział Jones.



Mówił, że uczestniczył też w środę w spotkaniu w ramach projektu SelectUSA, który promuje bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Stanach Zjednoczonych, a w tym przypadku - inwestycje polskie. Podkreślał, że "coraz więcej polskich firm chce inwestować w Ameryce, a Ameryka czeka na inwestorów". Poinformował, że w przyszłym tygodniu Polskę odwiedzi gubernator Illinois, który to stan - jak mówił Jones - "jest otwarty na polski biznes i polskie inwestycje".



Paul W. Jones podkreślił ponadto, że izby handlowe to doskonałe narzędzie do rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.