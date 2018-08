Jedna czwarta wszystkich pasażerów wsiada lub wysiada na dziesięciu największych dworcach w Polsce - wynika z najnowszego raportu "Największe stacje kolejowe w Polsce" przygotowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Najbardziej obleganym dworcem jest Warszawa Śródmieście, największy ruch pociągów odnotowano zaś na stacji Warszawa Zachodnia.

Jak wynika z danych zebranych przez UTK, w ubiegłym roku na każdej z dziesięciu największych stacji w Polsce obsłużono powyżej dziesięciu milionów pasażerów. Łącznie przez te stacje przewijało się powyżej 420 tysięcy pasażerów na dobę.

Największe stacje kolejowe

Najwięcej pasażerów - 19,4 miliona - w całym 2017 roku wsiadło lub wysiadło na stacji Warszawa Śródmieście obsługującej jedynie ruch aglomeracyjny i regionalny.

Internet wreszcie w pendolino? "Umowa zostanie podpisana" We wtorek PKP Intercity podpisze z firmą Alstom umowę na montaż wi-fi w pociągac... zobacz więcej » Położona w centrum stolicy stacja obsługuje pasażerów z całego Warszawskiego Węzła Kolejowego, umożliwiając im przesiadki do komunikacji miejskiej, w tym do metra oraz na dalekobieżny dworzec Warszawa Centralna. Jednak - jak zwrócono uwagę w raporcie - widoczne są tu utrudnienia związane z przesiadkami oraz z dostępnością peronów dla osób z ograniczoną możliwością poruszania.

Na podium rankingu znalazły się także stacje Poznań Główny i Wrocław Główny, które w ubiegłym roku obsłużyły odpowiednio 19,3 miliona i 19 milionów pasażerów.

Tuż za podium znalazła się stacja Warszawa Wschodnia - 16,5 miliona pasażerów, a pierwszą piątkę uzupełnia Kraków Główny (16 milionów). Na szóstym sklasyfikowano stację Warszawa Centralna z ponad 15 milionami pasażerów.









Największy ruch pociągów pasażerskich - średnio 962 na dobę - odnotowano na dworcu Warszawa Zachodnia.

W ubiegłym roku z kolei skorzystało prawie 304 milionów podróżnych, co stanowi najlepszy wynik od 15 lat.