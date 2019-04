Sejm znowelizował w piątek ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według nowych przepisów działki rolne do 1 hektara będzie mogła kupić osoba niebędąca rolnikiem. Obecnie jest to 0,3 hektara. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 239 posłów, przeciw było 144, a 21 wstrzymało się od głosu. Odrzucono wszystkie poprawki (19) zgłoszone przez posłów PO-KO oraz Kukiz'15.



Ustawa zakłada ułatwienia przy zakupie i obrocie ziemią. Ograniczenia w obrocie ziemią zostały wprowadzone m.in. przez ustawę z 14 kwietnia 2016 r. Przepisy dotyczą obrotu ziemią państwową, jak i prywatną.

Zmiany w ustawie

Najważniejszą zmianą wprowadzoną podczas prac w Sejmie, stosunku do rządowego projektu, jest ograniczenie nabywania gruntów rolnych na terenie miast.

Rząd proponował, by grunty rolne na terenie miast nie podlegały przepisom tej ustawy, tj. aby mógł je kupić dowolny podmiot (nie rolnik) na dowolny cel.

PiS zgłosił poprawkę, zgodnie z którą na terenie miast będzie można nabyć działkę tylko do 1 hektara. Oznacza to, że zarówno w mieście, jak i wsi będzie można kupić bez uprawnień rolniczych jedynie do 1 hektara ziemi. Dotychczas nierolnik mógł nabyć jedynie nieruchomości do 0,3 ha.



Ustawa nie wprowadza ograniczeń co do liczby kupowanych działek w mieście, natomiast na terenie wiejskim na cele nierolne będzie można kupić tylko jedną działkę. Gdy powierzchnia nabytej ziemi (działek) przekroczy 1 ha, trzeba będzie prowadzić działalność rolniczą i nie będzie można jej zbyć przez 5 lat.



Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nadal będzie miał prawo pierwokupu działki zarówno na terenie wsi jak i miasta.

Sprzedaż gruntu

Według nowych przepisów nabywca gruntów rolnych będzie musiał prowadzić gospodarstwo rolne przez 5 lat, a nie jak dotychczas przez 10 lat. Możliwe będzie zbycie takich gruntów przed upływem 5 lat za zgodą dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej, a nie przez sąd.



Ustawa rozszerza też katalog osób, na rzecz których może być zbyta nieruchomość - o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów. Za zgodą dyrektora KOWR nieruchomości rolne będą mogły nabywać uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.



Ponadto w znowelizowanej ustawie znalazł się przepis, który pozwala by KOWR, za zgodą ministra rolnictwa, ustanowił na państwowej ziemi zabezpieczenia pod zaciągane zobowiązane finansowe.



Większość przepisów nowelizacji ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.