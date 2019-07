Dziś w życie wchodzi ustawa o PKS-ach i dopłatach dla gmin wiejskich na transport autobusowy. Od początku sierpnia samorządy będą mogły składać do wojewodów wnioski do nowo powołanego funduszu autobusowego. Ma on wynosić co najmniej 800 mln zł. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 proc. Wszystko brzmi dobrze, pytanie jednak, czy to oznacza, że zlikwidowane połączenia autobusowe, których w kraju jest wiele powrócą i czy na wszystko wystarczy pieniędzy. Materiał magazynu "Polska i Świat".

W gminie Klembów zbudowano nowy chodnik i nowoczesny przystanek autobusowy, ale autobus widoczny jest tylko na znaku – tak jest w wielu miejscach w Polsce.

Mieszkańcy mniejszych miejscowości liczą na tak zwaną ustawę PKS-ową, która właśnie wchodzi w życie. Dzięki niej mają wrócić połączenia tam, gdzie je skasowano. – Połączenia autobusowe zostały zredukowane o połowę. Przywrócimy to – zapewniał prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński.

"30 procent sołectw jest w Polsce wykluczonych"

Rząd przyjął projekt ustawy ratującej PKS-y. Pieniądze tylko dla nowych firm Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych,... zobacz więcej » Początkowo mówiło się nawet o ponad miliardzie złotych na reaktywację połączeń, w tym roku będzie jednak 300 milionów złotych, a w 2020 roku zapowiadana jest dopłata 800 milionów złotych.

- 30 procent sołectw jest w Polsce wykluczonych. Do 30 procent sołectw w Polsce nie dociera transport zbiorowy. Ustawa, na mocy której powołujemy fundusz autobusowy ma to zmienić – stwierdził Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

O pieniądze na nowe linie samorządy mogą starać się od 1 sierpnia. Same jednak w środku roku muszą znaleźć fundusze, na wkład własny. Adrian Furgalski z zespołu doradców TOR zwrócił uwagę, że biedne gminy, które ledwo wiążą koniec z końcem w środku roku budżetowego tych pieniędzy nie wygospodarują.

Inaczej uważa wiceminister Rafał Weber. - Proszę mi wierzyć, że dziesięcioprocentowy wkład własny to nie jest kwota, która załamie budżety gminne – ocenił.

Nie wszyscy dostaną dofinansowanie

Zadeklarowane pieniądze też nie gwarantują reaktywacji linii. - Chodzi głównie o województwo Lubelskie i Podkarpackie, które dostaną stosunkowo dużo – powiedział Bartosz Jakubowski z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. - Oczywiście tam też są pewne potrzeby, natomiast relatywnie mało dostanie województwo lubuskie, gdzie od lat są bardzo duże problemy z dostępnością transportową – dodał.

Bez autobusu i bez pociągu. Program wsparcia PiS Maraton wyborczy i petarda obietnic - jak to określono na ostatniej konwencji Pr... zobacz więcej » Samorządy, które mają sieć połączeń i które marzą o nowych liniach też mogą pieniędzy nie dostać. Marcela Grzywacz ze starostwa powiatowego w Pszczynie poinformowała, że na podlegającym jej terenie komunikacja funkcjonuje w kierunku wszystkich gmin. - I ten zapis pozbawił nas starania się o środki z funduszu. Mamy poczucie niesprawiedliwości – powiedziała.

- Nie może być też tak, że samorządy na przykład powiedzą: „potrzebuję 25 linii i chcemy, żeby wszystko sfinansowało państwo” – powiedział Bogdan Rzońca, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Wojewodowie na razie sprawdzają, kto będzie starał się o pieniądze na nowe linie. Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki wysłał pytanie do samorządów we wtorek i dał im niecałą dobę na odpowiedź – to tryb ekspresowy.

Linie mają być reaktywowane od września, a wszystko wskazuje na to, że nie wszędzie uda się tak szybko je przywrócić. Rafał Mathiak, wójt gminy Klembów przyznał, że nie liczy, że w tym roku uda się przewrócić kilku linii, bo jak ocenił, tego czasu jest naprawdę bardzo mało.

