Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie administracyjne wobec GetBacku w restrukturyzacji, w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - poinformowała spółka w środowym raporcie.

Praktyki te, w ocenie UOKiK, polegały między innymi na wprowadzaniu konsumentów w błąd w toku oferowania obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez spółkę poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do bezpieczeństwa inwestycji i sytuacji finansowej spółki.

Nieprawdziwe informacje dotyczyć miały także kwestii "ekskluzywności oferowanych obligacji lub co do dostępności czasowej oferowanych obligacji, w celu nakłonienia konsumentów do podjęcia natychmiastowej decyzji dotyczącej umowy i pozbawienia ich tym samym możliwości świadomego wyboru produktu" - podał GetBack w środowym raporcie.



"Postępowanie to zostało wszczęte przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 06 lutego 2019 r. (data doręczenia postanowienia do spółki) i spółka będzie brała w nim czynny udział" - dodano.



UOKiK poinformował w środę na Twitterze: "to nie jest jedyne nasze działanie wobec podmiotów, które sprzedawały obligacje #Getback". O pozostałych działaniach Urząd ma opowiedzieć na czwartkowym spotkaniu prasowym.

Spotkanie prasowe ”Obligacje korporacyjne-działania UOKiK” już jutro! Pierwsza decyzja wobec podmiotu oferującego obligacje #GetBack. Ponadto zarzuty wobec samego GetBacku. Szczegóły w czwartek o godz. 11.00. Zapraszamy dziennikarzy do @UOKiKgovPL — UOKiK (@UOKiKgovPL) 6 lutego 2019

Afera GetBack

Spółka GetBack zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. Powstała w 2012 r., w lipcu 2017 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W kwietniu 2018 roku GPW, na wniosek KNF, zawiesiła obrót akcjami GetBacku. Stało się to po tym, gdy 16 kwietnia 2018 rano firma podała, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju ws. finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym w wysokości do 250 mln zł.

Z komunikatu spółki wynikało, że informację uzgodniono "ze wszystkimi zaangażowanymi stronami", tymczasem PKO BP i PFR zdementowały informacje, że prowadzą takie rozmowy. To wywołało reakcję KNF. W efekcie rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada K. ze stanowiska prezesa spółki.



Konrada K. aresztowano. Zarzucono mu popełnienie ośmiu przestępstw, m.in. usiłowanie oszustwa na kwotę 250 mln zł, wyrządzenie spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach - co najmniej ponad 185 mln zł i podejmowanie działań zmierzających do utrudnienia postępowania karnego i uniknięcia odpowiedzialności karnej.

Wprowadzanie w błąd

Obligatariusze GetBack starają się odzyskać pieniądze zainwestowane w obligacje, ale nie od GetBack, tylko od banków, które te instrumenty oferowały. Chodzi m.in. o Idea Bank. W listopadzie ub. roku bank ten znalazł się na liście ostrzeżeń publicznych KNF w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej bez zezwolenia w zakresie oferowania instrumentów finansowych.



UOKiK zarzuca bankowi, że jego przedstawiciele podawali klientom nieprawdziwe informacje np. o tym, że obligacje GetBack przyniosą im gwarantowany zysk lub że dostęp do tych obligacji jest limitowany. Ponadto do nabycia obligacji namawiali osoby, o których powinni byli wiedzieć, że nie akceptują ryzykownych inwestycji.