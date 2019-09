Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił kolejnym firmom zarzut promowania systemów typu piramida. Urząd podejrzewa, że firmy promujące systemy: Omega, Hybryd Cykler, Alternet&AdBlast, Team-Coin mogły wyłudzać pieniądze pod pretekstem zarabiania na oglądaniu reklam.

"Podejrzewamy, że kolejne nieuczciwe firmy mogły stworzyć systemy typu piramida i wyłudzać pieniądze pod pretekstem zarabiania na oglądaniu reklam. Nasze postępowania są w toku" - wskazał cytowany w środowym komunikacie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał. Przestrzegł konsumentów przed pochopnym przelewaniem pieniędzy. "Istnieje duże ryzyko, że można je stracić" - podkreślił.

Cztery systemy

UOKiK wskazał, że chodzi o systemy: Omega, Hybryd Cykler, Alternet&AdBlast oraz Team-Coin.



"Alternet ze Stanów Zjednoczonych promuje system na portalu Alternet i platformie AdBlast. Konsument może zakupić pakiety uczestnictwa o wartości od 10 do 1000 dolarów, a rzekome dodatkowe dochody i zyski mają zostać wypłacone, gdy namówi inne osoby do uczestnictwa" - czytamy w komunikacie.



Z kolei Nautilus Investment ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich promuje system Omega. "Pakiety uczestnictwa kosztują od 50 do 200 000 euro. Firma przyjmuje wpłaty od konsumentów i obiecuje im korzyści za to, że namówią inne osoby do zakupu" - wyjaśniono.



Z kolei M&K Promoteam ze Stanów Zjednoczonych promuje system Team-Coin. "Konsument płaci bitcoinami za pozycje w kolejce do wypłaty: jedna pozycja to 0,005 bitcoina (ok. 220 zł). Maksymalnie można kupić 30 pozycji. Organizator obiecuje korzyści za namówienie innych osób, zysk ma być wyższy, im ktoś kupi więcej pozycji" - zaznaczył Urząd.



Wskazał też na firmy M&K Promotim z Wielkiej Brytanii oraz M&K Promoteam ze Stanów Zjednoczonych, które opracowały system Hybryd Cykler. "Uczestnik może kupić pozycje w kolejce do wypłaty - kosztują od 20 zł do 2 tys. zł dziennie. Firma obiecuje wypłatę pieniędzy za namówienie innych uczestników" - wyjaśniono.

Uwaga na "wzniosłe sformłuowania"