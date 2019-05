Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad unieważniła przetarg na przebudowę 22 kilometrów drogi krajowej numer 18 i dostosowanie jej do parametrów autostrady. Jak wynika z komunikatu, wszystkie pięć ofert przewyższało planowany budżet na realizację inwestycji. Ze względu na betonowe płyty i marny stan nawierzchni południowa część drogi krajowej numer 18 jest nazywana przez kierowców "najdłuższymi schodami Europy".

GDDKiA ponowne postępowanie planuje ogłosić w pierwszej połowie czerwca 2019 roku.

Droga do naprawy

Przetarg dotyczył przebudowy południowej jezdni DK18 wraz z budową Obwodu Utrzymania Autostrady, węzła autostradowego Żary, trzech wiaduktów, trzech przejść dla zwierząt nad autostradą, mostu i przejścia pod autostradą.

Jak poinformowano w poniedziałkowym komunikacie GDDKiA, w przetargu na przebudowę i dostosowanie do parametrów autostrady wpłynęło pięć ofert o wartości od około 308,2 do 332,3 miliona złotych. Jako, że wszystkie oferty przekroczyły kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację inwestycji, tj. 303,8 miliona złotych, podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu.

Przebudowę całego odcinka Olszyna – Golnice, o długości 70 kilometrów, podzielono cztery odcinki realizacyjne:

- odcinek węzeł Olszyna do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia),

- odcinek od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - tego dotyczył unieważniony przetarg

- odcinek od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - granica województwa,

- odcinek granica województwa - węzeł Golnice.

GDDKiA w Zielonej Górze informowała w ubiegłym roku, że koszt przebudowy całej południowej jezdni A18 między Olszyną i Golnicami jest szacowany na ponad 1,1 miliarda złotych.

To druga faza przebudowy drogi. W pierwszej fazie dostosowano jezdnię północną DK18 Olszyna – Golnice do standardów sieci drogowej UE o parametrach autostradowych. Drogę oddano do użytku w 2006 roku.

Przebudowa południowej jezdni

Obecna DK18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem.

Droga A18 biegnie przez województwa lubuskie i dolnośląskie, od granicy z Niemcami Olszyna–Forst (łączy się tutaj z niemiecką A15 w kierunku Berlina), przez obszar Borów Dolnośląskich aż do węzła Krzyżowa k. Bolesławca, gdzie łączy się z autostradą A4.



Południowa jezdnia A18 jest wybudowana z betonowych płyt, powstała jeszcze w latach 30. XX wieku.





Zniszczone płyty i spękania

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk pod koniec ubiegłego roku wskazywał, że na przebudowę południowej nitki trasy A18 kierowcy czekali od lat.



- Stan techniczny nawierzchni jezdni południowej na trasie Olszyna – Golnice jest zły. Na całym odcinku występują spękania podłużne i poprzeczne, a także wykruszenia i ubytki w płytach betonowych, co jest odczuwalne podczas podróży. Nawierzchnia jest niejednorodna, ponieważ najbardziej zniszczone płyty betonowe pokryto masą bitumiczną. Wykonywane na bieżąco zabiegi utrzymaniowe nie poprawiają długofalowo komfortu i bezpieczeństwa jazdy użytkowników drogi, dlatego konieczna jest gruntowna przebudowa tej trasy - mówił Adamczyk.