Ruszają przygotowania do budowy siedmiu kilometrów autostrady A1 od Radomska do granicy z województwem śląskim. Wykonawcą tego odcinka będzie firma Intercor. Według - wartego około 338,2 miliona złotych kontraktu - trasa ma być gotowa do 2022 roku. To drugi z czterech powstających odcinków A1 w województwie łódzkim skierowany do realizacji.

W czwartek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z firmą Intercor.

Jak podkreślił wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz, który wziął udział w uroczystości zorganizowanej w okolicach Kamieńska (woj. łódzkie), "autostrada A1 to kręgosłup komunikacyjny Polski".

- Dziś podpisujemy umowę na budowę jego kolejnego odcinka, a wkrótce podpiszemy kolejne dwie umowy i będziemy mogli powiedzieć, że A1 połączy polskie wybrzeże i porty z południem Europy, między innymi Czechami, Słowakami i Węgrami - wskazał.

A1 będzie realizowana w śladzie obecnej trasy DK1, ale - jak zaznaczył wiceszef Ministerstwa Infrastruktury - odcinek, na który podpisano w czwartek kontrakt, będzie miał po trzy pasy ruchu w każdym kierunku.

O inwestycji

Odcinek D od węzła Radomsko do granicy z województwem śląskim jest jedną z czterech części budowanej autostrady A1 na terenie województwa łódzkiego (o łącznej długości 63,8 km, od Tuszyna do granicy województwa). To najbardziej oddalony od Łodzi i jednocześnie najkrótszy (7,02 km) fragment z planowanej gruntownej modernizacji dotychczasowej arterii.

Jego realizacja ma kosztować 338 mln 250 tys. zł brutto. Inwestycję w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" zrealizuje Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, którego oferta zwyciężyła w przetargu.



Nowa trasa powstanie w śladzie istniejącej drogi. Ma spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa - będzie miała po trzy pasy ruchu oraz betonową nawierzchnię. Drogowcy oceniają, że bez poważniejszych remontów autostrada powinna służyć 30-40 lat.



Zgodnie z warunkami kontraktu roboty mają zostać ukończone w ciągu 32 miesięcy od podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Pięć odcinków

Budowę nierealizowanej dotąd części autostrady A1 między podłódzkim Tuszynem a Częstochową podzielono na pięć odcinków - czterech w województwie łódzkim (A, B, C, D) i jednego w śląskim (E). Wcześniej GDDKiA popisała umowy z wykonawcami odcinka A - od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski (15,9 km) i E - od Częstochowy do granicy z woj. łódzkim (16,9).



Dwa pozostałe odcinki - B i C - obejmują budowę 24,2 km autostrady od węzła Piotrków Południe do węzła Kamieńsk oraz 16,7 km od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko. GDDKiA wybrał już ich wykonawców.



Budowę brakującego 81-km fragmentu A1 ma kosztować około 3,7 mld zł. Jak informowała Małgorzata Zielińska z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, planowane dofinansowane z UE ma wynieść około 1,9 mld zł.