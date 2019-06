Odtwórz: Warski o możliwym wyjeździe Ukraińców do Niemiec

Nowe przepisy przyjęte przez niemiecki parlament nie spowodują masowego wyjazdu ukraińskich pracowników z Warszawy do Berlina - oceniają eksperci Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jak wskazali, potrzebne jest jednak uproszczenie procedur w ich zatrudnianiu, by polski rynek pracy był konkurencyjny wobec niemieckiego i zachęcał kolejnych migrantów z Ukrainy do podejmowania pracy w naszym kraju.

W ubiegłym tygodniu niemiecki parlament przyjął regulacje prawne, które już w przyszłym roku ułatwią obywatelom spoza Unii Europejskiej podejmowanie pracy w Niemczech.

Zdaniem mecenas Katarzyny Ziółkowskiej, przegłosowane przepisy nie spowodują, jak wcześniej się spodziewano, szerokiego otwarcia niemieckiego rynku pracy na pracowników z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej.

Zmiany na niemieckim rynku pracy

Podjąć pracę w Niemczech od 2020 roku będą bowiem mogli tylko pracownicy posiadający odpowiednie, uznane przez mający być powołany urząd, kwalifikacje zawodowe - lub w pewnych branżach, w szczególności IT, wykazane odpowiednio długie doświadczenie zawodowe.

"Cała ustawa jest skoncentrowana na tym, aby przyciągnąć do Niemiec wykwalifikowanych pracowników, a nie dla tak zwanej taniej siły roboczej. Niemiecki ustawodawca zabezpieczył się, by do ich kraju nie przyjeżdżali pracownicy, którzy od razu weszliby w niemiecki system ubezpieczeń społecznych" - wyjaśniała, cytowana w komunikacie, Katarzyna Ziółkowska.

Zdaniem prezesa Foreign Personnel Service Pawła Kułagi nie powinniśmy zatem spodziewać się masowego wyjazdu Ukraińców z Polski. "Niemcy, owszem, potrzebują prawie 1,5 miliona pracowników, ale przyjmą najwyżej 25 tysięcy bardzo dobrze wykwalifikowanych migrantów. Ułatwienia nie obejmą pracowników niewykwalifikowanych, którzy w większości obsługują w Polsce zakłady produkcyjne, uzupełniają braki w pracach sezonowych czy usługach. Ci w większości pozostaną w Polsce" - ocenił Paweł Kułaga.

Potrzebne ułatwienia w zatrudnianiu

Niemniej, jak podkreśla wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Andrzej Drozd, to dobry moment, aby przyśpieszyć w Polsce prace nad ułatwieniami administracyjnymi w zatrudnianiu Ukraińców.

Zdaniem ekspertów Izby, konieczna jest konkurencja ze strony Polski poprzez organizację na szeroką skalę bezpłatnych kursów języka polskiego, aby związać cudzoziemców z rynkiem. "Potrzebujemy także reformy procedur legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce" - stwierdził Andrzej Drozd.

Ponadto, jak zwróciła uwagę dyrektor krajowego biura Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji Anna Rostocka, nie powinniśmy zapominać o integracji migrantów, jej niezbędnym elementem jest budowanie społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego, opartego na dialogu społecznym i poszanowaniu wielokulturowości.

O długim czasie postępowań w sprawie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemca na Śląsku i Pomorzu pisała we wtorek "Rzeczpospolita". Jak mogliśmy przeczytać w gazecie, w niektórych przypadkach postępowanie trwa tak długo, że cudzoziemiec po 18 miesiącach zatrudnienia jako pracownik tymczasowy musi wracać do domu, zanim dostanie zezwolenie.

Wzrost liczby cudzoziemców

Na początku kwietnia informowaliśmy o danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, z których wynikało, że w pierwszym kwartale 2019 roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o 11 tysięcy osób do 383 tysięcy osób.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku największy wzrost liczby zezwoleń na pobyt dotyczył przede wszystkim obywateli: Ukrainy - o 7,6 tysiąca do 186,5 tysiąca osób, Białorusi - o 1,3 tysiąca do 21,5 tysiąca.

Zdecydowanie najczęstszym celem pobytu cudzoziemców w Polsce jest chęć podjęcia pracy - w tym roku dotyczyło to prawie 72 procent spraw.