Siedem procent Ukraińców chce na dłuższy okres opuścić kraj, a najwięcej z nich wiąże swoją przyszłość z Polską - wskazują wyniki sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii.

Ci, którzy chcą wyjechać za granicę, planują podjęcie tam pracy, nauki albo przeprowadzkę na całe życie. Spośród nich 62 proc. poczyniło już konkretne kroki w tym kierunku. Porzucać ojczyzny nie zamierza 86 proc. Ukraińców, 6 proc. się waha.

Polska na czele