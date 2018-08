Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wystąpił do dostawców mobilnych usług telekomunikacyjnych i Związku Banków Polskich, aby podjęli działania przeciw nadużyciom, w wyniku których dochodzi do kradzieży pieniędzy z kont bankowych - poinformował w poniedziałek Urząd Komunikacji Elektronicznej.

UKE wyjaśnia, że chodzi o nadużycia związane przede wszystkim z podmianą kart SIM (SIM-swap-fraud) i usługą przekierowywania połączeń.

Ostrzeżenie

Według urzędu przestępcy, którzy znają dane użytkownika, w tym jego numer telefonu oraz dane banku, w którym ma on rachunek, w sposób nieuprawniony dokonują przekierowania połączeń na swoje numery.



Inną metodą jest podszywanie się pod użytkownika w salonie operatora i wyłudzenia duplikatu karty SIM. W ten sposób dochodzi do przejęcia numeru telefonu, który następnie wykorzystywany jest do sparowania mobilnych aplikacji bankowych instalowanych na telefonach i realizacji przelewów bankowych lub przejęcia kont poczty elektronicznej użytkowników czy kont w serwisach społecznościowych.

Przestępcy mają dzięki temu dostęp do autoryzacji lub uwierzytelnienia operacji bankowych, np. w formie kodów otrzymywanych SMS-em.

Szczególna ostrożność

"Ze względu na ochronę interesów użytkowników będących uczestnikami rynku telekomunikacyjnego i bankowego, Prezes UKE rekomenduje dostawcom usług telekomunikacyjnych przedsięwzięcie stosownych działań, które mogą przyczynić się do wyeliminowania opisanego zjawiska, a użytkownikom zachowanie szczególnej ostrożności" - podkreślił UKE.