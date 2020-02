Zasady uwierzytelnienia w portalu podatkowym usługi Twój e-PIT ulegną zmianie - zakłada projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Ma to poprawić poziom zabezpieczeń usługi. Minister finansów Tadeusz Kościński zdradził, że dotyczy to wspólnego rozliczania się małżonków.

- Tak jak w poprzednim roku, do usługi będzie się można zalogować za pomocą danych uwierzytelniających lub za pomocą Profilu Zaufanego. W tym roku nastąpią zmiany tylko na etapie uwierzytelnienia do usługi w przypadku wspólnego rozliczenia się małżonków. Jeśli kwota nadpłaty/do zapłaty z deklaracji złożonej za rok 2019 wyniesie 0 zł, podatnik będzie proszony o podanie imienia ojca małżonka - wyjaśnił w rozmowie z PAP Tadeusz Kościński.

Nowe rozwiązania

Minister podkreślił, że w tym roku po raz pierwszy udostępnione zostaną PIT-28 i PIT-36.

- Należy jednak pamiętać o dwóch rzeczach. Inny jest termin na złożenie PIT-28 za 2019 rok. Mamy na to czas do 2 marca br. Kolejną kwestią jest to, że w przypadku PIT-28 i PIT-36 nie nastąpi ich automatyczna akceptacja 30 kwietnia, ponieważ wymagają uzupełnienia ze strony podatnika - wyjaśnił.

Nowym rozwiązaniem ma być też też automatyczne uwzględnianie ulgi na dzieci powyżej 18. roku życia (jeżeli dziecko studiuje lub jest doktorantem) i dla dzieci urodzonych w 2019 roku. - Podobnie będzie też z wprowadzoną w 2019 roku. tak zwana ulgą dla młodych (czyli dla osób do 26. roku życia), wpisywaną automatycznie na podstawie informacji z PIT-11 - powiedział.

Minister powiedział też, że podatnik będzie widział informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku.

- Wiemy z lat poprzednich, że podatnicy dobrze ocenili taką informację. Już od końca lutego w systemie będzie umieszczona pełna informacja o stanie zwrotu nadpłaty przez Urząd Skarbowy. Kwota ta będzie dobrze widoczna - zostanie podświetlona na zielono - podkreślił.

Kościński dodał też, że czas zwrotu podatku "dla zeznań papierowych to trzy miesiące, a dla zeznań składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 45 dni".

Natomiast kwota niedopłaty podatku ma być podświetlona na czerwono. - Osobie, która będzie musiała zapłacić podatek, zostanie automatycznie wskazany jej mikrorachunek - powiedział minister.