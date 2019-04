Liczba osób śledzących konto Donalda Tuska na Twitterze przekroczyła milion. Szef Rady Europejskiej pochwalił się tym wynikiem na swoim profilu.

"Milion! Dziękuję wszystkim, którzy obserwowali mnie przez ostatnie cztery lata, codzienną walkę o utrzymanie jedności UE" - napisał na Twitterze Donald Tusk.

Politycy na Twitterze

Jeśli spojrzymy na konta na Twitterze szefów państw i rządów, wynik miliona obserwujących, choć znaczący, to jednak nie jest szczególnie wyjątkowy.

Nieco ponad milion "followersów" śledzi wpisy prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Z kolei prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump może pochwalić się prawie 60 milionami obserwujących.

Wpisy na twitterowym koncie prezydenta Francji Emmanuela Macrona śledzą prawie cztery miliony osób. Mniejszą popularnością charakteryzuje się natomiast profil premier Wielkiej Brytanii Theresy May - obserwuje je "jedynie" 813 tysięcy osób.

W ubiegłym roku najchętniej śledzonym profilem polityka było natomiast konto należące do byłego prezydenta USA Baracka Obamy - liczba jego "followersów" wynosi aż 105 milionów. Tym samym jego profil jest też drugim najpopularniejszym na Twitterze - większą liczbą obserwujących może pochwalić się jedynie piosenkarka Katy Perry.

1 MILLION!

Thanks to all who have followed me the last 4 years, a daily fight to keep EU unity. pic.twitter.com/20JgdtzZOu — Donald Tusk (@eucopresident) 3 kwietnia 2019

Donald Tusk pełni funkcję szefa Rady Europejskiej od 2014 roku. W latach 2007-2014 był natomiast premierem Polski.