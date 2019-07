12,5 miliona - tylu turystów od stycznia do końca maja tego roku skorzystało z noclegów w Polsce. Zdaniem prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Roberta Andrzejczyka, panuje moda na Polskę zarówno wśród Polaków, jak i turystów zagranicznych. Nasz kraj najchętniej odwiedzają obywatele Niemiec.

Liczba turystów w Polsce, którzy od stycznia do końca maja tego roku skorzystali z noclegów, wzrosła o ponad 704 tysięcy do 12,5 miliona. Dla porównania w analogicznym okresie przed rokiem było to 11,8 miliona - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to wzrost o 6 procent.



Według Urzędu w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku z bazy noclegowej w Polsce, w obiektach liczących więcej niż 10 miejsc noclegowych, skorzystało 9,9 miliona turystów, z czego 7,7 miliona to goście krajowi, a 2,4 miliona - zagraniczni. Rok wcześniej było ich odpowiednio 9,3 miliona, 7,1 miliona i 2,2 miliona.

"Panuje moda na Polskę"

- Można powiedzieć, że panuje moda na Polskę zarówno wśród Polaków, jak i turystów zagranicznych - uważa Andrzejczyk. Jego zdaniem pozytywnie na turystykę krajową wpłynął ogólny wzrost zamożności naszych rodaków oraz rozwinięte programy socjalne.



20 milionów Polaków jedzie na wakacje. Widać nowe trendy Prawie dwie trzecie Polaków, ponad 20 milionów osób, wybiera się w tym roku na w... zobacz więcej » Szef POT powiedział, że za granicą jesteśmy postrzegani jako kraj bezpieczny, a także atrakcyjny turystycznie, oferujący wysoką jakość usług za przystępną cenę. - Efektem tego są ważne nagrody przyznane nam w ostatnich latach, między innymi nagroda wydawnictwa "Lonely Planet" dla jednej z najlepszych destynacji turystycznych czy trzecie miejsce przyznane przez użytkowników serwisu booking.com wśród najbardziej gościnnych państw świata - wyjaśnił.



Atrakcjami najchętniej odwiedzanymi przez zagranicznych turystów są obiekty wpisane na listę UNESCO - dodał. Przypomniał, że Polska ma już ich 16 i pod względem liczebności znajduje się na 8. miejscu w Europie. Na początku lipca na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO zostały wpisane Krzemionki Opatowskie w województwie świętokrzyskim.



- Wpływ na wzrost turystów ma także coraz bardziej zróżnicowana oferta kulturowa czy eventowa - chodzi o wydarzenia muzyczne, sportowe czy kulinarne, które przyciągają tłumy osób - wskazał.



Polska to także nowoczesna baza hotelowa i ciekawe atrakcje turystyczne w bardzo konkurencyjnych cenach. Wszystko to - jak mówił - a także coraz większa liczba bezpośrednich połączeń czy wspólna promocja Polski z polskimi przedsiębiorstwami, w tym Polskimi Liniami Lotniczymi LOT czy Polskim Holdingiem Hotelarskim, wpływają na to, że Polska umacnia się w gronie 20 najchętniej odwiedzanych państw świata.

Zagraniczni turyści w Polsce

Z danych GUS wynika, że w pierwszych pięciu miesiącach tego roku najwięcej turystów zagranicznych korzystających z noclegów przyjechało do Polski z Niemiec - było ich 493,2 tysiąca.

Na drugim miejscu znaleźli się turyści z Wielkiej Brytanii, których przyjechało niemal 207,2 tysiąca. Trzeci w kolejności byli goście z Ukrainy - prawie 195,5 tysiąca osób. Najmniej turystów zdecydowało się do nas przyjechać z Tajwanu (4,6 tysiąca), a także z Hong Kongu i Cypru.



W pierwszych pięciu miesiącach tego roku udzielono turystom w Polsce 30,7 miliona noclegów. Rok wcześniej było to 28,8 miliona.

Z rządowych szacunków wynika, że w tym roku może paść rekord, jeśli chodzi o liczbę zagranicznych turystów, którzy przyjeżdżają zobaczyć Polskę. - W tym roku zakładamy, że liczba turystów, którzy odwiedzą Polskę przekroczy 20 milionów. To są wstępne szacunki, to byłby rekord - mówił w czerwcu w rozmowie z TVN24 Dominik Borek, wicedyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.