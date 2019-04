Odtwórz: Furgalski: to bratobójcza walka między Radomiem a Modlinem

TUI Poland zainaugurował w czwartek loty czarterowe z lotniska w Modlinie - poinformował port. Pierwszy rejs czarterowy odbył się do Hammametu w Tunezji. W kolejnych tygodniach TUI Poland będzie latać do Turcji i Albanii.

Samolot do Tunezji latał będzie raz w tygodniu do 10 października - poinformowało w komunikacie lotnisko. Modlin kontra Radom. Skąd polecimy na wakacje? Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" w 2021 roku zamierza pożeg... zobacz więcej »

"Wciąż prowadzimy rozmowy"

Wkrótce w rozkładzie lotów pojawią się także połączenia do Turcji oraz Albanii.

- Dzisiejszy start samolotu z pasażerami TUI Poland to prawdziwy przełom i początek zmian jakie zachodzą w naszym porcie lotniczym. Jesteśmy pewni, że wydarzenie to zainicjuje szybki rozwój połączeń czarterowych z naszego lotniska - powiedział pełniący obowiązki prezesa Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Leszek Chorzewski.

I dodał, że wciąż prowadzone są rozmowy o współpracy z innymi touroperatorami.

Lotnisko w Modlinie w I kwartale 2019 roku obsłużyło 718 635 pasażerów, co oznacza wzrost w wysokości 5,2 proc. rok do roku dla I kwartału ub.r. W 2018 roku z portu skorzystało ponad 3 mln podróżnych. Modlin obsługuje regularne rejsy irlandzkiego Ryanaira.



TUI to międzynarodowy koncern turystyczny. Od ponad 40 lat organizuje wakacje, posiada własne sieci hoteli, linie lotnicze oraz agencje turystyczne. TUI Poland Sp. z o.o. jest częścią TUI Group AG, notowanego na London Stock Exchange i Deutsche Boerse.