Sejm nie poparł głównej poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). Zmiana ta miała gwarantować, że pieniądze ze źródeł dotąd zasilających fundusz będą przeznaczane na niepełnosprawnych. Głosowanie nad jedną z poprawek poprzedziła burzliwa wymiana zdań między posłanką Koalicji Obywatelskiej Iwoną Hartwich a minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleną Maląg.

Poprawka Senatu zakładała, że pieniądze ze źródeł dotychczas zasilających SFWON mogłyby być przeznaczane jedynie na rzecz niepełnosprawnych. Zgodnie z propozycją fundusze z daniny solidarnościowej od najbogatszych i ze składki na Fundusz Pracy mogłyby być przeznaczane jedynie na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Posłowie poparli za to poprawki o charakterze legislacyjnym. Teraz ustawa trafi do Kancelarii Prezydenta RP.

"Jestem waszym wyrzutem sumienia"

W trakcie głosowania głos zabierali posłowie opozycji, którzy wskazywali, że senackie poprawki zostały wypracowane ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Przypominali także, iż fundusz został utworzony w celu wsparcia tej grupy osób.

Także liderka ubiegłorocznego protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie, obecnie posłanka KO Iwona Hartwich podkreślała, że fundusz w swoim założeniu miał służyć wyłącznie osobom niepełnosprawnym.

- Wczoraj jeszcze państwo dzieliliście się opłatkiem, dziś pozbawiacie osoby z niepełnosprawnościami szansy na odrobinę lepszego życia. Bo czym miał być fundusz solidarnościowy, to ja doskonale wiem, ale państwo również wiedzą, z czego wynikał. Z tych wydarzeń (protestu - red.) i haniebnych państwa zachowań. Powstał wyłącznie w celu pomocy osobom z niepełnosprawnościami. To była wasza odpowiedź na nasz protest - mówiła Hartwich.



- Okradacie dzisiaj osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie zwracam się do pana (Jarosława) Kaczyńskiego i pana premiera (Mateusza) Morawieckiego. To jest hańba tego rządu, jeżeli państwo do tego doprowadzicie - kontynuowała.

- Jestem waszym wyrzutem sumienia. Wyrzutem sumienia jest mój niepełnosprawny syn, który leżał czterdzieści dni na kafelkach, i tysiące osób z niepełnosprawnościami w Polsce - dodała.

Minister odpowiada

Po tym wystąpieniu głos zabrała minister rodziny Marlena Maląg. - Szanowna pani poseł, dobrze byłoby gdybyśmy operowali faktami. To rząd Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy pokazał, że tworzy szeroką koalicję na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych - mówiła szefowa MRPiPS przy okrzykach posłów opozycji i brawach obozu rządzącego.



- My dzisiaj dajemy 44 miliardy złotych. To są nowe programy, nowe działania. Szanowni państwo, stańmy w prawdzie tworząc koalicję na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. My służymy i służyć będziemy osobom niepełnosprawnym - podkreśliła.

Fundusz Solidarnościowy

Zgodnie z nowelizacją uchwaloną przez Sejm Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy, a znajdujące się na nim pieniądze będą mogły być przeznaczane nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także między innymi na tak zwane trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi.

W ustawie znalazły się także zapisy, zgodnie z którymi kosztem Funduszu Solidarności jest także trzynaste świadczenie dla emerytów i rencistów już wypłacone w 2019 roku. Funduszowi w związku z tym zostanie udzielona pożyczka w kwocie do 9 miliardów złotych z Funduszu Rezerwy Demograficznej.

FRD został powołany jako fundusz, w którym mają znajdować się środki na uzupełnienie, wynikającego z przyczyn demograficznych, niedoboru w funduszu emerytalnym.

Składka i podatek na SFWON

Obecnie źródłem przychodów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 procent podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy.

Ponadto środki mają pochodzić z nowego podatku, daniny solidarnościowej od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 procent od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Ministerstwo Finansów szacowało wcześniej, że danina obejmie około 21 tysięcy osób.

Pierwszy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku od dochodów uzyskanych w 2019 roku.