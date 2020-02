Odtwórz: Premier o trzynastej emeryturze: nie jest to ochłap, nie jest to kiełbacha wyborcza

Senacka komisja rodziny zaproponowała kilka zmian do ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Jedna z nich zakłada wykreślenie zapisów wskazujących, że tak zwane trzynaste emerytury będą wypłacane z Funduszu Solidarnościowego. Zdaniem wiceministra rodziny Stanisława Szweda przyjęcie tej poprawki spowoduje, że "nie ma źródła finansowania ustawy".

W środę w Senacie odbyła się debata nad ustawą o corocznej wypłacie tak zwanej trzynastej emerytury i renty. Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa 9 lutego.

Magdalena Kochan (KO), przedstawiając sprawozdanie senackiej komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej, przekazała, że do ustawy złożono poprawki zmieniające źródła finansowania tak zwanych trzynastek i wprowadzające do ustawy zmiany porządkujące, zaproponowane przez biuro legislacyjne.

Poprawki

Pierwsza z tych poprawek przewiduje skreślenie z tytułu ustawy słów "dla emerytów i rencistów". Taką zmianę proponowało podczas obrad komisji biuro legislacyjne, argumentując, że roczne świadczenie będzie wypłacane nie tylko emerytom i rencistom, ale także na przykład osobom pobierającym rodzicielskie świadczenie uzupełniające.



Trzecia poprawka – zaproponowana podczas komisji przez senator Kochan – zakłada wykreślenie zapisów wskazujących, że świadczenie będzie wypłacane z pieniędzy Funduszu Solidarnościowego. Kochan przekonywała, że trzynastki powinny być finansowane ze środków ZUS i KRUS. Jak mówiła, środki z Funduszu Solidarnościowego w głównej mierze miały zabezpieczyć potrzeby osób z niepełnosprawnością.



Z kolei senator PiS Ryszard Majer złożył wniosek mniejszości o przyjęcie ustawy bez poprawek. - Brzmienie tej ustawy gwarantuje wypłatę tych środków - powiedział.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed podkreślił, że Fundusz Solidarnościowy to jedyne źródło finansowania tego świadczenia. - Przyjęcie poprawki, która byłaby zaproponowana przez Senat, powoduje, że nie mamy źródła finansowania tej ustawy - tłumaczył.

Sejm na początku stycznia uchwalił ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Trzynasta emerytura

Zgodnie z ustawą trzynastki będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2020 roku będzie to 1200 złotych brutto.



Dodatkowe świadczenia będą wypłacane z urzędu. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.



Fundusz Solidarnościowy

Źródłem finansowania trzynastek mają być pieniądze Funduszu Solidarnościowego, czyli dawnego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i z budżetu państwa. Ustawę w tej sprawie prezydent Andrzej Duda podpisał pod koniec ubiegłego roku.

Zmianom sprzeciwiali się przedstawiciele opozycji. W trakcie prac w Sejmie wskazywali, że fundusz został utworzony w celu wsparcia osób niepełnosprawnych.

Z danych MRPiPS wynika, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2020 roku zostanie wypłacone dla około 9,8 miliona osób, w tym 285 tysięcy rencistów socjalnych i około 19 tysięcy osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W 2020 roku ma to kosztować około 11,75 miliarda złotych, a w roku 2021 - około 22,7 miliarda złotych.



Po raz pierwszy trzynastki, w kwocie 1100 złotych brutto, zostały wypłacone w 2019 roku. Wsparcie trafiło wówczas do 9,8 miliona osób. W 2021 roku rząd planuje także wypłatę czternastej emerytury.