Już niedługo emeryci otrzymają dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci tak zwanej Emerytury plus. Ile dokładnie dostaną seniorzy? Kto może ubiegać się o świadczenie? Czy trzeba będzie złożyć specjalny wniosek? Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące tzw. trzynastej emerytury.

Czym jest świadczenie Emerytura plus?

Emerytura plus to świadczenie pieniężne, które zostanie wypłacone jednorazowo emerytom i rencistom. To także jedna z pięciu głównych przedwyborczych obietnic Prawa i Sprawiedliwości. We wtorek ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów podpisał prezydent Andrzej Duda. Dodatkowa emerytura bez konieczności składania wniosku Wraz z majowym świadczeniem emeryci i renciści otrzymają 1100 złotych brutto (ok... zobacz więcej »

Kto dostanie pieniądze z Emerytury plus?

Świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Trzynastą emeryturę otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające z programu Mama 4 plus, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia).

Ile osób skorzysta z Emerytury plus?

Z emerytury plus skorzysta 9,8 mln osób, w tym około 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, a także 282 tys. rencistów socjalnych. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych to kwota ponad 10,8 mld złotych.

Ile będzie wynosić trzynasta Emerytura?

Jednorazowe świadczenie wynosi równowartość minimalnej emerytury, czyli 1100 złotych brutto. Kwota "na rękę" jest jednak niższa. Po odjęciu podatków i składek, kwota netto dodatkowego świadczenia wyniesie 888,25 złotych.

Czy trzeba złożyć specjalny wniosek?

Nie trzeba będzie wypełniać jakiegokolwiek wniosku. Jednorazowe świadczenia pieniężne zostaną wypłacone z urzędu, w formie, w jakiej pobierana jest obecnie emerytura.

Kiedy emeryci dostaną pieniądze?

Większość świadczeń będzie wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą (część osób świadczenie może otrzymać już w kwietniu, ponieważ 1 maja, który jest terminem wypłaty niektórych świadczeń, to dzień wolny od pracy). Niektóre świadczenia rolnicze są wypłacane raz na kwartał i w takich przypadkach świadczeniobiorcy "Emeryturę plus" otrzymają w czerwcu.

Czy z Emerytury Plus będą dokonywane potrącenia i egzekucje?

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Trzynasta emerytura nie będzie także wliczana do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Co w przyszłym roku?

Odpowiedź nie jest taka prosta. Deklaracje polityków mijają się bowiem z zapisami ustawy. Sam tytuł projektu to "ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.". Rok 2019 pojawia się zresztą w projekcie kilka razy.

- To jest coś, co planujemy również w kolejnych latach. Oczywiście Emerytura plus nie jest tylko w jednym roku - powiedział natomiast premier Mateusz Morawiecki.

- Emerytura plus jest docelowo programem wieloletnim; to oczywiste, że jeśli wygramy wybory będziemy chcieli go kontynuować - zadeklarowali we wtorek europosłowie PiS: Karol Karski oraz Ryszard Czarnecki.