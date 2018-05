Trzy oferty złożono w ponownym przetargu na budowę węzła Niepołomice na autostradzie A4 w Małopolsce, który poprawi dojazd do tego miasta i znajdującej się w nim strefy gospodarczej. Podobnie jak poprzednio, wszystkie przewyższają założony budżet inwestycji.

Po otwarciu ofert złożonych w przetargu przez podmioty zainteresowane budową węzła okazało się, że wszystkie wciąż przewyższają kosztorys inwestorski, który po pierwszym przetargu został podniesiony o około 3,9 mln zł, do ponad 31,6 mln zł.

Trzy oferty w przetargu

Jak poinformowała jednak w piątek rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut, najtańszą ofertę - ponad 41 mln zł - przedstawiło konsorcjum Trakcja PRKiI z Warszawy i litewska AB Kauno Tiltai

Z kolei najwyższą - ponad 48,9 mln zł - Strabag Infrastruktura Południe z siedzibą we Wrocławiu. Wszyscy wykonawcy określili termin realizacji inwestycji na 15 miesięcy.



Według rzecznik po otwarciu oferty zostaną sprawdzone.

Według rzecznik po otwarciu oferty zostaną sprawdzone.

Zadanie ma zostać zrealizowane we współpracy GDDKiA oraz samorządami: województwa małopolskiego i gminy Niepołomice, dlatego podmioty te muszą zdecydować, czy są w stanie zwiększyć budżet przewidziany na budowę węzła.

Pierwszy przetarg został unieważniony przez GDDKiA w marcu tego roku z powodu przekroczenia zaplanowanego na tę inwestycję budżetu we wszystkich sześciu złożonych wówczas ofertach.

Najtańszą była oferta przedstawiona przez firmę Trakcja PRKiI z Warszawy na ponad 41 mln zł. Najwyższą cenę - przekraczającą 53,5 mln zł - przedstawił Strabag Infrastruktura Południe z siedzibą we Wrocławiu. Wszyscy wykonawcy określili termin realizacji inwestycji na 15 miesięcy.

Nowy wjazd na autostradę A4

Nowy węzeł zostanie zlokalizowany między istniejącymi węzłami Kraków Bieżanów i Targowisko. Powstanie on w miejscu, gdzie autostrada A4 Kraków - Tarnów przecina drogę wojewódzką numer 964, co umożliwi wjazd i zjazd z autostrady na drogę wojewódzką.

Do tej pory droga wojewódzka przebiegała pod wiaduktem autostradowym, bez możliwości wjazdów i zjazdów na A4.



Według szacunków GDDKiA, codziennie do strefy dojeżdża 870 pojazdów ciężarowych i około 4,3 tys. samochodów osobowych. Przewiduje się, że Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, która zajmuje około 500 ha i pracuje w niej około 4,5 tys. osób powiększy się i docelowo pracować w niej będzie 8 tys. osób, co sprawi dużo większy ruch pojazdów. Jak wskazała GDDKiA, wykonanie węzła Niepołomice ograniczy ruch tranzytowy z węzła Targowisko do strefy ekonomicznej przez Puszczę Niepołomicką i liczne miejscowości położone przy drodze wojewódzkiej nr 964.



Samochody wyjeżdżające z niepołomickiej strefy i jadące na wschód (m.in. do Rzeszowa, na Ukrainę) po wybudowaniu węzła zaoszczędzą 12,5 km drogi (w porównaniu do obecnych możliwości), a te jadące na zachód (do Katowic, Berlina) - 5 km.



Zadanie będzie realizowane w systemie "zbuduj", bo inwestor ma już gotowy projekt węzła oraz niezbędne zezwolenia.