Blisko 45 procent turystów więcej niż w zeszłym roku wyjechało na wakacje w czerwcu i w lipcu z biurami podróży. Płacili za nie o blisko 200 złotych mniej niż w ubiegłym roku - wynika ze statystyk rezerwacyjnych Travelplanet. Z raportu wynika, że o kilkaset procent wzrosła popularność wyjazdów do Macedonii, choć najchętniej wciąż wyjeżdżamy na urlop do Grecji.

Jak wynika ze statystyk polskiego multiagenta turystycznego Travelplanet, 40 procent klientów biur podróży rezerwowało czerwcowy i lipcowy wypoczynek przynajmniej dwa miesiące wcześniej. Z drugiej strony 35 procent klientów zrobiło to na ostatnią chwilę, czyli poniżej 10 dni przed wylotem.

Koszt wakacyjnych wyjazdów

Wakacje w czerwcu i lipcu 2018 kosztowały przeciętnie 2170 zł. To o około 190 zł mniej niż przeciętny koszt wypoczynku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jak wskazano w raporcie, do spadku przyczyniły się znacznie korzystniejsze niż w zeszłym roku ceny wakacji w przedsprzedażach i wyprzedaż oferty w last minute.



Za wakacje w czerwcu i lipcu turyści rezerwujący je zawczasu płacili około 2400 zł od osoby. Ci, którzy zdecydowali się na last minute - przeciętnie niecałe 1900 zł.

"Znacznie rzadziej jednak w last minute kupowano wypoczynek w hotelach o najwyższym standardzie i wyraźnie częściej rezerwowano hotele trzygwiazdkowe" - czytamy.



Polujący na okazje w obiektach pięciogwiazdkowych to niecałe 14 procent wszystkich rezerwujących urlop bezpośrednio przed wyjazdem. W wypadku tych, którzy wakacje kupowali z wyprzedzeniem było to niemal 23 procent. W przypadku hoteli trzygwiazdkowych rezerwacje na ostatnią chwilę stanowią blisko 31 procent ogółu, urlop z wyprzedzeniem zarezerwowało w nich 24 procent turystów.

Jak wynika ze statystyk, last minute to oferty, na które decydują się głównie pary, natomiast oferty first minute kupowane są przede wszystkim przez rodziny lub większe grupy turystów.

Najpopularniejsze kierunki

Za spadkiem przeciętnego kosztu wakacji kryją się też przetasowania w czołówce najpopularniejszych kierunków. Te uważane za tańsze: Turcja, Albania, Tunezja urosły w rankingu, przy czym wakacje w tych dwóch ostatnich okazały się tańsze o około 300-400 zł na osobę. Ale i koszt wypoczynku w Grecji i Bułgarii, liderów wakacyjnego wypoczynku spadł odpowiednio o 235 zł i blisko 480 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku najmocniej, bo o 233 procent (z 0,3 do 1 procent) wzrosła popularność wyjazdów do Macedonii. Równie imponujące zmiany odnotowano także w przypadku Tunezji i Turcji. Popularność tych kierunków w czerwcu i lipcu wzrosła odpowiednio o 136 i 83 procent.

Nowe prawo

Przypomnijmy, że 1 lipca br. weszła w życie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Nowe przepisy mają zapewnić turystom większą ochronę między innymi na wypadek bankructwa biura podróży.