Próby obciążeniowe najwyższego w Polsce wiaduktu w ciągu nowej zakopianki, przeprowadzone we wtorek i środę, wypadły bardzo dobrze – powiedział dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński. Dodał, że pierwsze auta pojadą tamtędy we wrześniu.

- Próby obciążeniowe zakończą się podpisaniem protokołu, który w konsekwencji dopuści ten obiekt do użytkowania. Budowa jest już na ostatnim etapie. Obecnie trwają prace wykończeniowe i prace nawierzchniowe, a także instalacja urządzeń ochrony środowiska i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówił w środę na placu budowy nowej zakopianki w Skomielnej Białej dyrektor Pałasiński.

Najwyższy wiadukt drogowy

Podkreślił, że to "najwyższy wiadukt drogowy w Polsce", który w najwyższym punkcie ma ponad 50 metrów, a jego długość wynosi prawie 900 metrów.

Dodał też, że przeprowadzone dotychczas próby obciążeniowe wypadły bardzo dobrze. Polegały one na ustawianiu obciążonych samochodów ciężarowych (wykorzystano osiem pojazdów ważących po około 32 tony) w wyznaczonych przez projektanta miejscach i rejestrowaniu ruchów wiaduktu.



Choć zakończenie kontraktu z włoską firmą Sallini na budowę tego odcinka zakopianki ma być w sierpniu lub we wrześniu, to prace wykończeniowe w bezpośrednim sąsiedztwie drogi będą nadal trwały. Zdaniem szefa krakowskiej GDDKiA skomplikowaną sprawą będzie przełożenie ruchu na nowy odcinek zakopianki.



- Na obecną chwilę nie ma mowy o żadnym zagrożeniu terminu, jeżeli chodzi o budowę zakopianki. Odcinek pomiędzy Skomielną Białą a Rabką wraz z wiaduktem będzie gotowy we wrześniu. Odcinek Lubień – Naprawa będzie gotowy w listopadzie, a odcinek tunelowy ma być oddany w 2021 r. – zapewniał Pałasiński.

Źródło: GDDKiA Próby obciążeniowe wiaduktu na zakopiance

Opóźnienia

Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dodał, że kłopoty finansowe firmy Astaldi, która buduje dwukomorowy tunel na innym odcinku nowej S7, spowodują opóźnienia, ale nie będą to na pewno opóźnienia mierzone w latach, a raczej w miesiącach lub tygodniach.



- Prace przy drążeniu tunelu są już w normalnym biegu i zbliżają się do wydajności z lipca ubiegłego roku. Nie podejmowaliśmy żadnych renegocjacji umów zawartych na te trzy odcinki zakopianki. Trudności finansowe firmy Astaldi i Sallini nie wynikały na pewno z braku płatności przez GDDKiA. Były to wewnętrzne sprawy tych włoskich firm. Wiemy, że firma Astaldi wpadła w bardzo duże kłopoty finansowe związanymi z zawirowaniami na innych zagranicznych rynkach budowlanych – wyjaśniał Pałasiński.



Koszt budowy nowej zakopianki, powstającej na trzech odcinkach między miejscowością Lubień a Rabką-Zdrojem, wyniesie ponad 2 mld 105 mln zł. Odcinek tunelowy jest najbardziej skomplikowany i najdroższy; koszt budowy dwukomorowego tunel o długości ponad 2 km każdy to niemal miliard złotych. Ten odcinek będzie gotowy w 2021 r.