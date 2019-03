- To, że ma się tym zajmować Ministerstwo Finansów, a nie Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, iż chodzi nie o ochronę osób (...), a chodzi o pozyskanie środków - tak skomentował na antenie TVN24 BiS pomysł wprowadzenia tzw. testu przedsiębiorcy Marek Kolibski z KNDP Doradcy Podatkowi.

Resort finansów pracuje nad testem przedsiębiorcy, który pozwoliłby określić, kto rzeczywiście nim jest, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania.

Ministerstwo jest zdania, że jednym z problemów polskiego systemu podatkowego jest opodatkowanie jednoosobowych firm. Według wiceministra finansów Filipa Świtały mamy przedsiębiorców, którzy nie ponoszą ryzyka gospodarczego. - To przedsiębiorcy, którzy pracują dla jednego pracodawcy, wystawiają jedną fakturę miesięcznie, mają (…) zakaz pracowania dla kogokolwiek innego – wyjaśniał Świtała.

To oznacza, że jedna usługa lub towar, rozliczana na rzecz jednego nabywcy, pozbawiałaby firmy jednoosobowe statusu przedsiębiorcy, a przede wszystkim – ograniczała liniową stawkę 19 proc. podatku PIT.

Kontrole w tym zakresie

- Jedynie Państwowa Inspekcja Pracy powinna badać tych pokrzywdzonych zatrudnionych i należy patrzeć od strony praw pracowniczych, a nie od strony poszukiwania pieniędzy. Bo na pewno w gronie samozatrudnionych, tych jednoosobowych firm, kilka procent to osoby poszkodowane, bo nie chcą tego samozatrudnienia. Ale to nie jest zadanie dla Ministerstwa Finansów - stwierdził Kolibski.

Dodał, że pomysł testu przedsiębiorcy może mieć "małe uzasadnienie", a w tych uzasadnionych przypadkach sprawą powinna zajmować się PIP. - To jest zadanie dla Państwowej Inspekcji Pracy, która, na ile się orientuję, wykonuje kontrole w tym zakresie - podkreślił ekspert KNDP Doradcy Podatkowi.

- To jest bardzo niepokojące. To, że ma się tym zajmować Ministerstwo Finansów, a nie Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, iż chodzi nie o ochronę osób, które zostały wypchnięte ze stosunku pracy, a chodzi o pozyskanie środków, i to bardzo dużych środków - zaznaczył Kolibski.

"Bardzo duże kwoty"

Kolibski wyjaśniał również, z jakie mogłyby być możliwe konsekwencje wprowadzenia testu przedsiębiorcy. Przede wszystkim - jeśli przedsiębiorca "nie zda" testu, nie będzie mógł korzystać z 19- procentowego podatku PIT, z której dziś korzysta wiele samozatrudnionych osób. Odpadną także zryczałtowane składki na ubezpieczenie społeczne. Dochodzi też kwestia odliczenia VAT-u - tłumaczył na antenie TVN24BIS Marek Kolibski.

- Jeżeli ktoś by wystawiał faktury z VAT-em i zostałoby podważone samozatrudnienie, to firma, która by te faktury otrzymywała, nie ma prawa do odliczenia VAT-u, bo dostała fakturę od firmy, która nie jest firmą. Dodatkowo taka firma, która zatrudniała osobę samozatrudnioną, ma zaległość w ZUS-ie - tłumaczył ekspert.

Dodał też, że to "jest tylko to, co można uzyskać od pracodawcy z faktur otrzymanych, a "druga część to jest zaległość po stronie osoby samozatrudnionej". - To są moim zdaniem bardzo duże kwoty - stwierdził.

Dwa miliony przedsiębiorców

W środę minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz stwierdziła, że test przedsiębiorcy jest "ryzykownym rozwiązaniem". Dodała, że MPiT jest wobec niego sceptyczne i będzie rozmawiać w tej sprawie z resortem finansów.

- Podatek liniowy jest jednym z tych, który polscy średni i mali przedsiębiorcy bardzo sobie cenią. To ważny bodziec rozwojowy - wskazała Emilewicz.

Szefowa MPiT zaznaczyła, że jej resort jest sceptyczny co do tego rozwiązania i będzie "rozmawiać na pewno z MF na ten temat".

Wyjaśniła, że przedstawiciele MPiT będą wskazywać na to, że rozwiązanie, które mamy dzisiaj w systemie podatkowym jest korzystne. - Przedsiębiorcy się w nim odnajdują i dobrze czują. Nie chcielibyśmy utracić, wyrzucić z rynku podmiotów gospodarczych. A przypomnę, że mali i średni przedsiębiorcy to ponad 2 miliony podmiotów. To dzisiaj tak naprawdę podstawa polskiego systemu gospodarczego - wskazała.

Jak wynika z opisywanego przez tvn24bis.pl raportu Instytutu Badań Strukturalnych, "fikcyjne samozatrudnienie w Polsce może dotyczyć nawet co dziesiątej osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą". W 2017 roku liczba osób, które prowadziły działalność gospodarczą i nie zatrudniały innych pracowników, pracowały wyłącznie lub głównie dla jednego klienta, wyniosła 166 tysięcy.