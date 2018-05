Cudzoziemcy chętnie robią zakupy w Polsce. Sprawdź, co kupują

Tesco zamknie kolejne trzy sklepy w Polsce. Do likwidacji wytypowane zostały sklepy we Wrocławiu, Kaliszu i Warszawie. Firma o swoich planach poinformowała już pracowników. Przynajmniej części z nich Tesco zaproponuje przenosiny do swoich innych sklepów.

Biuro prasowe Tesco w komunikacie przesłanym tvn24bis.pl wskazało, że zamknięte zostaną sklepy: Wrocław Paprotna, Kalisz Wojska Polskiego i Warszawa Toruńska. Jak podkreślono, wszystkie trzy przynoszą straty.

"By być firmą bardziej efektywną i perspektywiczną dla naszych klientów i pracowników, musimy niekiedy podejmować trudne decyzje o zamknięciu sklepów przynoszących straty. Teraz najważniejsze dla nas jest zapewnienie wsparcia dla osób, których dotyczą te zmiany, w tym zaoferowanie możliwie wielu koleżankom i kolegom z tych lokalizacji alternatywnych stanowisk pracy w pobliskich sklepach, by zminimalizować liczbę osób, które opuszczą firmę" - skomentował Martin Behan, dyrektor zarządzający Tesco Polska.

Trzy zamykane sklepy zatrudniają łącznie 171 osób. Nie wiemy jednak do kiedy będą działały.

Nie pierwszy raz

To już kolejne supermarkety, które zamyka Tesco. Na początku lutego przedstawiciele brytyjskiej sieci poinformowali o zamknięciu 18 placówek w Polsce. Z kolei w styczniu 2018 roku zamknięto trzy sklepy.

Liczba sklepów Tesco w Polsce zmniejsza się regularnie.

W 2015 roku zostały zamknięte cztery supermarkety, w 2016 - siedem. W czerwcu 2017 roku sieć poinformowała o zamiarze likwidacji 9 placówek, a w listopadzie do listy dodała kolejne 3.



Na koniec sierpnia 2017 roku do Tesco w Polsce należały 424 sklepy. Po zamknięciu kolejnych, liczba placówek zbliży się do poziomu czterystu placówek.

Największą siecią detaliczną w Polsce jest Biedronka, mająca ok. 2820 sklepów w ponad tysiącu miejscowościach. Właścicielem obiektów jest portugalski koncern Jeronimo Martins. Dużo, bo ponad 630 jest także w Polsce obiektów niemieckiej sieci Lidl.

Znaczny udział w rynku ma także Grupa Eurocash. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 14 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama.