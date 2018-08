Odtwórz: Co Polacy sądzą o zakazie handlu w niedziele?

Tesco poinformowało o planach likwidacji 13 przynoszących straty sklepów w Polsce. W wyniku ogłoszonych zmian, może dojść do zwolnienia nawet 2200 pracowników.

"Decyzja o zamknięciu sklepu nigdy nie jest łatwa. Stale analizujemy model pracy i wyniki naszych sklepów, by mieć pewność, iż nasz biznes osiąga określony próg rentowności i spełnia oczekiwania klientów. Tak działo się przez ostatnie lata i będzie dziać się nadal - likwidacja nierentownych sklepów jest bowiem stałym elementem procesów biznesowych w firmie handlowej" - poinformował cytowany w komunikacie Martin Behan, dyrektor zarządzający Tesco Polska.

Zagrożone miejsca pracy

Jak wskazano, firma poinformowała o swoich planach pracowników, związki zawodowe i odpowiednie urzędy pracy. W wyniku ogłoszonych zmian, zagrożonych likwidacją jest maksymalnie do 2200 stanowisk pracy.



Rośnie sprzedaż w małych sklepach. Dobrym wynikom sprzyjają upały W lipcu tego roku wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych urosła o 7 procen... zobacz więcej » "Zaoferujemy pełne wsparcie koleżankom i kolegom, którzy będą zmieniać swoje stanowiska pracy bądź opuszczą firmę. Pragnę podziękować wszystkim osobom, których dotyczyć będą ogłoszone zmiany, za wszystko co zrobili, pracując na co dzień dla naszych klientów" - podkreślił Behan.

Lista zamykanych sklepów:



- Bytom Karpacka

- Chorzów Graniczna

- Gliwice Wielicka

- Hrubieszów Dworcowa

- Jelenia Góra Wolności

- Kalisz Legionów

- Knurów Szpitalna

- Piaseczno Kusocińskiego

- Poznań Mrągowska

- Sieradz Wojska Polskiego

- Strzelin Mickiewicza

- Września Kaliska

- Żory Malinowa

W komunikacie nie podano, kiedy dokładnie zostaną zamknięte wskazane sklepy.

Nie pierwszy raz

Niedzielny zakaz handlu winduje sprzedaż na stacjach paliw. Nawet dwucyfrowe wzrosty Alkohol, napoje bezalkoholowe, a także produkty pierwszej potrzeby. To rzeczy po... zobacz więcej » Matt Simister, prezes Tesco na Europę Środkową, podkreślił, że "Polska jest dużym i bardzo ważnym dla Tesco rynkiem".

"Mamy wobec naszych wszystkich interesariuszy - pracowników, klientów, dostawców i akcjonariuszy - obowiązek zapewnienia biznesowi stabilności i równowagi, które dają rynkową konkurencyjność. Polski rynek detaliczny dynamicznie się zmienia, między innymi przez ograniczenie handlu w niedziele, a to oznacza, że musimy przyspieszyć nasze plany upraszczania biznesu i skupienia się na tym, co najważniejsze dla klientów” - podkreślił.

To już kolejne supermarkety, które zamyka Tesco w Polsce.

Pod koniec maja przedstawiciele brytyjskiej sieci poinformowali o zamknięciu trzech placówek w naszym kraju. Na początku lutego - 18 sklepów, zaś w styczniu zamknięto trzy.

Rynek

Brytyjski gigant detaliczny Tesco ma w Polsce około 400 placówek.

Największą siecią detaliczną w Polsce jest Biedronka, mająca około 2820 sklepów w ponad tysiącu miejscowościach. Właścicielem obiektów jest portugalski koncern Jeronimo Martins. Dużo, bo ponad 630 jest także w Polsce obiektów niemieckiej sieci Lidl.