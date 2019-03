Terminal pasażerski w Porcie Lotniczym imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku zostanie rozbudowany. Jego powierzchnia, licząca dotychczas 53 tysiące metrów kwadratowych, powiększy się do niemal 70 tysięcy metrów kwadratowych. Inwestycja wiąże się z rosnącym ruchem: w ubiegłym roku lotnisko obsłużyło niemal 5 milionów pasażerów.

O planach rozbudowy terminalu władze gdańskiego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy poinformowały w czwartek. Inwestycja ma poprawić przepustowość gdańskiego lotniska, które w ciągu kilkunastu lat może podwoić liczbę obsługiwanych operacji lotniczych.

"Nowe wyzwania"

Prezes Portu Tomasz Kloskowski wyjaśnił, że inwestycja ma związek ze "stale i konsekwentnie rosnącym poziomem ruchu pasażerskiego w Gdańsku".

– Bardzo nas to cieszy, ale stawia też przed nami nowe wyzwania – powiedział Kloskowski. Przypomniał, że w minionym roku lotnisko obsłużyło niemal 5 milionów pasażerów, a liczba operacji (startów i lądowań) wyniosła 46,5 tys.



Z szacunków Portu wynika, iż w 2019 r. liczba obsłużonych pasażerów przekroczy 5 milionów, a liczba operacji (startów i lądowań) przekroczy 46,5 tysiąca. Według szacunków firmy w kolejnych latach liczby te nadal będą rosły. Przewiduje się, że w 2025 roku port będzie obsługiwał rocznie ponad 6,6 miliona podróżnych, a 10 lat później - 9,5 miliona.

Rozbudowa portu

Prezes zaznaczył, że wprawdzie dotychczas użytkowany terminal przewiduje obsługę około 7 mln pasażerów rocznie, ale już dziś port musi przygotować się na ewentualne zwiększenie tej przepustowości. Rozbudowa pozwoli zwiększyć roczną przepustowość do około 9 mln pasażerów rocznie.



Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2021. Po rozbudowie w terminalu zwiększy się liczba punktów kontroli bezpieczeństwa, punktów kontroli granicznej oraz karuzel do wydawania bagażu.



Po rozbudowie terminalu liczba linii kontroli bezpieczeństwa zwiększy się z 11 do 18, z 6 do 10 zwiększy się z kolei liczba punktów odprawy paszportowej przy odlotach, a z 8 do 12 przy przylotach. Przybędzie też gate’ów odlotowych (zamiast 20 będzie ich 30) oraz karuzel odbioru bagażu (zamiast 5 będzie ich 9).



Dzięki inwestycji Port Lotniczy zyska 16 tysięcy metrów kwadratowych nowej powierzchni.



Nowy pirs będzie miał 180 m długości. Od strony płyty lotniskowej zaprojektowano 4 zewnętrzne klatki schodowe, umożliwiające dostęp do rękawów pasażerskich.

Źródło: Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Terminal lotnisko w Gdańsku

Przetarg

W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na prace budowlane związane z rozbudową. Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 100 mln zł. Rozbudowa zostanie sfinansowana ze środków własnych Portu oraz z obligacji, które firma ta wyemituje przy współpracy z bankiem Pekao S.A.



Władze Portu liczą, że w czerwcu br. uda się wyłonić wykonawcę robót, a same prace budowlane ruszą jesienią. Jeśli ten harmonogram zostanie zrealizowany, to nowa część terminalu mogłaby zostać oddana do użytku na przełomie października i listopada 2021 roku.



Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy w 2017 r. obsłużył ponad 4,6 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. W 2018 roku w gdańskim porcie odprawiono 4 mln 980 tys. 647 osób, czyli o 8 proc. więcej niż w 2017 r.



Dziś port oferuje regularne połączenia lotnicze do około 70 destynacji.



Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością została zawiązana 30 kwietnia 1993 roku. Największymi udziałowcami spółki są: Gdańsk, samorząd województwa pomorskiego i Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" oraz Gdynia i Sopot.