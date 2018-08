Rodzice, chcący otrzymywać bez przerw pieniądze w ramach programu Rodzina 500 plus, powinni do końca sierpnia, czyli najbliższego piątku, złożyć do odpowiedniego urzędu gminy poprawnie wypełniony wniosek na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się w październiku. - Kto złoży wniosek w tym terminie, otrzyma 500 plus bez przerw - przypominał w programie "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS Paweł Blajer. W przypadku dokumentów złożonych we wrześniu, pieniądze trafią do rodziców do końca listopada (z wyrównaniem za październik). W przypadku wniosku złożonego w październiku, wypłata nastąpi do końca grudnia (z wyrównaniem za październik i listopad).