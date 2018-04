Poniedziałek jest ostatnim dniem, w którym można przesyłać deklaracje podatkowe PIT za zeszły rok. Resort finansów radzi, by PIT-a wysłać przez internet.

Termin na rozliczenie podatku i złożenie rocznej deklaracji PIT za 2017 r. mija dziś - 30 kwietnia.

Władze kurortu skarżą się na prognozy pogody. "To nie dzieje się pierwszy raz" Błędne prognozy pogody dla San Remo w Ligurii we Włoszech odstraszyły przed dług... zobacz więcej »

Jak złożyć?

Zeznanie podatkowe możemy złożyć na kilka sposobów. Najszybciej możemy to zrobić wypełniając rozliczenie przez internet. Należy wówczas przesłać PIT za pośrednictwem systemu e-deklaracje oraz Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).



Tę metodę poleca Ministerstwo Finansów, które przekonuje, że to najprostsza i najszybsza forma rozliczenia. "Podatnicy mogą skorzystać ze wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR) lub rozliczyć się za pomocą e-Deklaracji" - radzi MF.



Innym sposobem złożenia deklaracji jest ręczne uzupełnienie zeznania i wysłanie dokumentu listem poleconym na adres naszego urzędu skarbowego.



Kolejnym sposobem rozliczenia się z fiskusem jest osobista wizyta w urzędzie skarbowym. Wybierając tę opcję należy pamiętać, aby formularz sporządzić w dwóch egzemplarzach - jednym dla urzędu i drugim dla nas. Dziś wszystkie urzędy skarbowe są czynne dłużej - do godz. 18.00.



Informacje o rozliczeniu można uzyskać na stronie www.szybkipit.pl oraz na Portalu Podatkowym MF, gdzie znajdują się wszystkie informacje i formularze niezbędne do wypełnienia deklaracji.

Najczęstsze błędy

Zdarza się, że osoby rozliczające PIT przez niedopatrzenie popełniają błędy w zeznaniu podatkowym. Jakie z nich są najczęstsze?



Według informacji Ministerstwa Finansów to m.in. brak załączników do zeznania podatkowego, brak podpisu podatnika, nieprawidłowe adresy np. zameldowania zamiast zamieszkania, czy nieprawidłowe zaokrąglanie kwot. Częstą pomyłką jest też niepoprawne wypełnienie rubryk dotyczących przekazywania 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, czy niepoprawne uzupełnienie odliczeń od przychodu, które przewyższają przychód.

Kary za spóźnienie

Nieterminowe złożenie deklaracji PIT może wiązać się z karą finansową. Urząd skarbowy przyjmie wypełniony formularz, ale jednocześnie naliczy odsetki za ewentualną niedopłatę podatku.



Nieterminowe dostarczenie deklaracji fiskusowi jest wykroczeniem lub przestępstwem skarbowym. Opóźnienie takie będzie traktowane jako wykroczenie, jeżeli kwota nie przekracza pięciokrotności najniższego wynagrodzenia brutto (10 tys. złotych). Jeżeli nasze zobowiązanie przekroczy tę kwotę, to jest to już przestępstwo skarbowe. Karę wymierza sąd.