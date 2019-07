Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sklepów TEDi drewnianych miseczek. W próbkach stwierdzono podwyższone poziomy formaldehydu - substancji, która może być szkodliwa dla zdrowia. Produkt można zwrócić lub wymienić w dowolnym sklepie sieci.

"W próbkach naczyń bambusowych ze sklepów TEDi przebadanych w Niemczech stwierdzono podwyższone poziomy migracji formaldehydu i melaminy" - poinformował GIS w komunikacie.

Ostrzeżenie

Wyprodukowano je w Chinach. Podmiotem wprowadzającym produkt do obrotu jest TEDi GmbH & Co. KG, który podjął decyzję o wycofaniu go ze sklepów.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują działania prowadzone przez przedsiębiorcę. GIS zaleca, aby nie używać miseczek do spożywania lub przechowywania żywności.

Komunikat, wraz ze zdjęciami wycofywanych produktów, pojawił się również na stronie firmy. "Testy wykazały podwyższony poziom zawartości formaldehydu. Substancja ta może być szkodliwa dla zdrowia, dlatego kontakt z produktem nie jest zalecany" - czytamy.

Jak dodano, produkt ten był dostępny w sprzedaży od 25 stycznia do 16 lipca bieżącego roku.

TEDi ma 26 sklepów w Polsce. Głównie w południowo-zachodniej części Polski, choć placówki sieci są także w Warszawie, Gdańsku czy Łodzi.