Odnawialne źródła energii rozwijają kraje zamożniejsze, również Polskę coraz bardziej stać na ich rozwój - mówił minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas Konwencji Programowej PiS i Zjednoczonej Prawicy w Katowicach.

Wszyscy uczestnicy dyskusji o współpracy energetyki konwencjonalnej i odnawialnej zgodzili się, że megatrend rozwoju OZE nie ominie Polski i w związku z tym oba te rodzaje energetyki muszą ze sobą współpracować.

Wymóg cywilizacyjny

Minister Tchórzewski podkreślał, że Polska dynamicznie się rozwija i zużycie energii rośnie, co daje duże pole do budowy energetyki odnawialnej, ale energetyka konwencjonalna musi ją uzupełniać.



- Polacy chcą czystej energii, a energia z OZE jest czystą. Rozwój OZE to wymóg cywilizacyjny, to musi nastąpić - mówił. Podkreślał, że jednocześnie Polacy nie godzą się na gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej, dlatego Polska transformację przyspiesza, ale w takim zakresie, na jaki ją stać. - Ale jesteśmy państwem dynamicznie się rozwijającym i mamy coraz większe ambicje - zaznaczył. Rachunek za porzucenie węgla. Wiceminister podaje szacunki Transformacja energetyczna kosztowałaby Polskę około 900 miliardów euro, a podcz... zobacz więcej »



Poseł PiS Wojciech Zubowski podkreślał z kolei, że koszty produkcji energii w OZE spadają, a jeżeli pojawią się technologie magazynowania - to główne bolączki OZE znikną. - Jesteśmy skazani na mariaż OZE i energetyki konwencjonalnej - stwierdził.

Niezbędny sojusz

Również doradca prezydenta Paweł Sałek oceniał, że w OZE trzeba inwestować. Sojusz obu obszarów jest konieczny i niezbędny - dodał.



Prezes PGE Henryk Baranowski przypomniał z kolei, że trend dekarbonizacji jest mocno zaznaczony w wysokorozwiniętych krajach. Mamy nacisk na budowę OZE a nie na energetykę konwencjonalną - mówił Baranowski, przypominając, że nie wolno zapominać o głównym celu energetyki - zapewnieniu dostaw energii. To ma być ewolucja, społecznie odpowiedzialna - stwierdził. Docelowo 25 proc. energii w PGE będzie ze źródeł odnawialnych - dodał Baranowski.



Prezes Taurona Filip Grzegorczyk oceniał z kolei, że docelowo systemy energetyczne będą wyglądały tak, że OZE będą funkcjonować na rynku, a energetyka konwencjonalna w systemie regulowanym. - Chętnie będziemy się transformować, to kwestia czasu i pieniędzy, jak UE chce wymusić tempo, to niech się trochę dorzuci - stwierdził.



Minister Tchórzewski podsumował dyskusję, oceniając, że rozbudowa OZE musi postępować coraz szybciej, ale "nie wszystko od razu". - Pociesza spadająca cena tych źródeł - dodał.