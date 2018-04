Bez wdrożenia energetyki jądrowej Polska nie będzie w stanie osiągnąć celów redukcji emisji CO2 wynegocjowanych z Komisją Europejską – poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

- Zdania w sprawie energetyki jądrowej są cały czas podzielone. Chciałbym jednak podkreślić, że ta misterna konstrukcja: porozumienie z Komisją Europejską jest tak zbudowana, że jeśli obalimy kierunek na energetykę jądrową, to nie mamy nic - powiedział minister podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku.

Redukcja

Dodał, że Polska zobowiązała się do redukcji średniej emisji CO2 do 550 g/kWh po 2040 r. - My tego bez energetyki jądrowej nie uzyskamy - powiedział Tchórzewski. - Mam nadzieję, że się oprzemy na polskim kapitale, by tę elektrownię wybudować - dodał.



Minister powiedział także, że w polskim systemie energetycznym jest miejsce na odnawialne źródła energii.