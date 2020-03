Trzymiesięczne zwolnienie z KRUS-u oraz zasiłek opiekuńczy dla rodzin rolniczych. To tylko niektóre zmiany, które mają znaleźć się w tak zwanej tarczy antykryzysowej. W środę na ten temat mówił prezydent Andrzej Duda.

18 marca odbyła się Rada Gabinetowa poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2.

Prezydent Andrzej Duda poinformował na środowym briefingu prasowym, że "przygotowywane są w ostatecznej wersji przepisy tak zwanej tarczy antykryzysowej".

- Czyli te wszystkie przepisy, które mają ochronić w naszym kraju miejsca pracy i które mają ochronić przedsiębiorców, generalnie mają służyć całemu naszemu społeczeństwu, żeby w jak największym stopniu ochronić Polaków przed, niestety, kryzysem gospodarczym, który nieuchronnie zostanie wywołany przez tę sytuację, którą widzimy wokół siebie - wskazał.

Prezydent poinformował, że rozmawiał w środę z premierem Mateuszem Morawieckim i minister rozwoju Jadwigą Emilewicz na temat zaproponowanych zmian do "tarczy antykryzysowej".

- Mianowicie, wprowadzeniu wspomnianej i dyskutowanej w ostatnich dniach ulgi w postaci zwolnienia na trzy miesiące mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych z obowiązku płacenia ZUS-u - mówił Andrzej Duda.

Zwolnienie z KRUS-u

To niejedyne zmiany. Prezydent wskazywał, że to także kwestia ochrony rolników.

- Ale to także kwestia tego, w jaki sposób będą chronieni rolnicy. Tutaj wprowadzono do projektu ustawy zwolnienie z KRUS-u na trzy miesiące. Wprowadzono także przepisy, które powodują, że rolnicy, także prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne, będą traktowani tak jak przedsiębiorcy, a więc wszystkie te same formy pomocy będą przysługiwały, także tym, którzy wykonują działalność rolniczą - powiedział Duda.

Jak poinformował, chodzi między innymi o zasiłek na dziecko do 8. roku życia w związku z zamknięciem placówek oświatowych także w rodzinach rolniczych. - Rodzice, którzy wychowują dzieci do 8. roku życia, będą mogli korzystać z zasiłku - podkreślił Duda.

Okresowe badania lekarskie



Prezydent tłumaczył także, że w obecnym czasie pojawiają się problemy wynikające z obowiązujących przepisów. - Na przykład dla strażaków ochotników, którzy są także i ratownikami, obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania służby strażacko-ratowniczej, ale także i egzaminów weryfikacyjnych - wskazał Duda.



Jak zaznaczył, trudno sobie w czasie epidemii wyobrazić, by strażacy mieli odbywać badania i "obciążać służbę zdrowia". Wskazał, że chodzi o około 5 tysięcy strażaków ochotników miesięcznie.



- Zwróciłem się do ministra zdrowia i do szef MSWiA, aby do pakietu antykryzysowego zostały także wprowadzone przepisy, które zwalniają zarówno z obowiązku odbywania okresowych badań lekarskich przez czas trwania stanu epidemicznego, ale również, które zwolnią z obowiązku odbywania tego egzaminu, jeśli ktoś przeszedł kurs i posiada odpowiednie zaświadczenie ukończenie tego kursu - poinformował prezydent.