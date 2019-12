Tadeusz Kościński to zaufany człowiek premiera Mateusza Morawieckiego. Urodził się w Anglii, jest liberałem, który całe życie przepracował w bankach. "Bankster" - jak sam o sobie mówi. Dlaczego to właśnie on stanął na czele jednego z najważniejszych ministerstw? Materiał Arkadiusza Wierzuka w magazynie "Czarno na białym" TVN24.

Kościński do tej pory nie był szerzej znany opinii publicznej. Minister nie zgodził się na rozmowę przed kamerą, ale zgodził się na nietypowy wywiad - w formie pytań wysłanych mailem. Odpowiedzi przesłał w ciągu kilku godzin.

"Nie zabiegałem o takie stanowisko, jednak czuję się zaszczycony, mogąc służyć ojczyźnie w ten sposób" - czytamy.

Na pytanie, czy posiada wystarczające kompetencje do pełnienia funkcji, odpowiedział: "(…) Wykorzystam moje ponad 30-letnie doświadczenie w sektorze finansowym, w którym przeszedłem pełną ścieżkę kariery od szeregowego pracownika do dyrektora banku".

To oni pokierują resortami gospodarczymi. Sylwetki nowych ministrów Tadeusz Kościński, Marlena Maląg, Jacek Sasin, Michał Woś, Michał Kurtyka oraz M... zobacz więcej » Kim jest Tadeusz Kościński? - Polakiem urodzonym w Anglii. Częściowo kiedyś być może był bardziej Anglikiem niż Polakiem. Był Anglikiem polskiego pochodzenia - mówi Jacek Kseń, były prezes Banku Zachodniego WBK.

I kontynuuje: - Ma pewną słabość. Urodził się w Londynie. Szkołę polską zrobił tylko przykościelną. Mówi po polsku przyzwoicie, ale z dość wyraźnym akcentem. Z pisaniem po polsku pewnie jest gorzej. Nie uważam, żeby to był problem.

Gdy Kościński na początku lat 90. wrócił na stałe z Wielkiej Brytanii do Polski, Kseń zatrudnił go w banku. Kościński był dyrektorem, który odpowiadał m.in. za techniczną stronę transakcji bankowych, bankowość elektroniczną i karty bankowe.

- Był rzetelny, pracowity i dobrze zorganizowany - chwali go Kseń.

Człowiek towarzyski

Miłośnik whisky, dobrego wina i dobrej kuchni - tak o nim nieoficjalnie mówią znajomi. Jako dyrektor banku dobrze zarabiał, wybierał jedne z największych gabinetów i jeździł jeepem.

- Nie aspirował w kierunku jakichś superlimuzyn. Terenowy samochód bardziej go interesował. Tym bardziej że miał dom koło Gniezna, pod Poznaniem - w lesie czy nad jeziorem. Tam lubił spędzać weekendy. Jak byłem u niego w domu, na przyjęciu w roku 1996, to byłem trochę zaskoczony, bo obsługiwali kelnerzy w białych rękawiczkach, piękna zastawa. Wszystko było było bardzo eleganckie - opisuje Kseń.

Majątek ministra

Według doniesień prasowych Kościński może być jednym z najbogatszych ministrów, który pobiera brytyjską emeryturę i ulokował swoje oszczędności na giełdzie. Jego majątek, gdy był wiceministrem rozwoju (lata 2015-18), prześwietlało Centralne Biuro Antykorupcyjne pod kątem naruszenia ustawy antykorupcyjnej. Chodzi o udziały ministra w spółce, która zajmowała się tworzeniem rozwiązań informatycznych. Minister finansów przekonuje, że nie mógł sprzedać udziałów przed wejściem do rządu Prawa i Sprawiedliwości. CBA przyjęło te wyjaśnienia.

- Na pewno nie dla pieniędzy się zdecydował (zasiadać w rządzie - red.). Jest całkowicie niezależny finansowo w tej chwili. Lubi nowe wyzwania. Imponują mu pewne stanowiska - ocenia Kseń.

- Chyba nie ma w gronie członków rządu osoby, która tak nie pasuje do wizerunku przeciętnego członka tej partii, czy nawet zwolennika tej partii - stwierdza Radosław Omachel, dziennikarz ekonomiczny "Newsweeka".

Zdaniem Omachela partia na stanowisku ministra finansów postawiła liberała, przedstawiciela świata, który obecna ekipa rządząca tak mocno krytykuje.

- Przyjechał w roli "bankstera", zresztą sam tak o sobie mówi, że był "banksterem", człowiekiem, który miał pieniądze i potrafił je wydawać na whisky, jacht, rakiety tenisowe czy cygara - mówi dziennikarz "Newsweeka".

Kariera zawodowa

Urodzony w 1956 roku Kościński po ukończeniu studiów w Londynie karierę zaczynał w brytyjskim oddziale japońskiego banku - Tokai Bank, a następnie w londyńskiej filii Banku Handlowego. Pracował dla Polskiego Banku Rozwoju, BPH, Banku Śląskiego i w Banku Zachodnim WBK. To stamtąd trafił do ministerstwa rozwoju, przedsiębiorczości, a następnie do ministerstwa finansów - na mniej eksponowane stanowiska podsekretarzy stanu.

- Czy on ma odpowiednie przygotowanie do tego, by być odpowiednim ministrem finansów? O tym nie jestem przekonany. Dlatego że dla mnie minister finansów powinien się znać na makroekonomii, powinien rozumieć procesy zachodzące w gospodarce i (przewidywać - red.) co się może wydarzyć za rok, dwa, trzy. Obawiam się, że to nie jest mocna strona Tadeusza - ocenia Kseń.

Posłowie Konfederacji jeszcze w trakcie debaty nad votum zaufania dla nowego rządu Mateusza Morawieckiego domagali się odwołania ministra finansów. Pytali, czy kariera w londyńskim oddziale banku wiązała się pod koniec lat 70. z koniecznością współpracy ze Służba Bezpieczeństwa PRL.

Minister Kościński, którego oświadczenie lustracyjne nie zostało podważone, tak odpowiedział na zarzuty: "To dla mnie bolesne insynuacje (…) przez ponad 10 lat nigdy żadni funkcjonariusze i przedstawiciele ówczesnych władz nie próbowali nakłonić mnie, żebym - kolokwialnie mówiąc - przekonał się do 'socjalistycznej drogi rozwoju' mojej ojczyzny".

Zaufany człowiek premiera

Obecny szef resortu finansów swój awans zawdzięcza premierowi. - Mateusz Morawiecki chce mieć w tym ministerstwie swojego człowieka. Człowieka, do którego ma zaufanie. A do Tadeusza Kościńskiego, z którym pracuje od bardzo wielu lat, mniej więcej od 2004 roku, to zaufanie ma - mówi Piotr Gajdziński, były rzecznik BZ WBK, autor książki o Morawieckim "Delfin".

Następcą Jacka Ksenia na stanowisku prezesa BZ WBK był Mateusz Morawiecki, który Tadeusza Kościńskiego powołał na stanowisko swojego doradcy.

- Oni blisko ze sobą współpracowali. Przyjaźnili się niemalże. Byli w takich kontaktach towarzyskich przez całe lata, więc z punktu widzenia premiera to jest trafny wybór - stwierdza Gajdziński.

- Czy będzie dobrym ministrem finansów, trudno dzisiaj oceniać. Na pewno nie jest to osoba z takimi kompetencjami jak Marek Belka czy Grzegorz Kołodko. (…) To będzie człowiek, który będzie pilnował pieniędzy i szukał ich tam, gdzie Morawiecki będzie chciał je znaleźć. Będzie wykonawcą polityki kreowanej na Nowogrodzkiej - uważa Omachel.

Pytany, czy będzie ministrem niezależnym politycznie, Kościński odpisał: "Stabilność finansów publicznych jest dla każdego ministra finansów sprawą nadrzędną. Będę stał na straży finansów państwa".