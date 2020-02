Minister finansów Tadeusz Kościński poinformował w środę, że jest kandydatem Polski na stanowisko szefa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Zapewnił, że kandydowanie nie będzie mu przeszkadzało w wykonywaniu obowiązków szefa resortu.

"Kandydatura ministra finansów na stanowisko szefa EBOiR jest przyjętą praktyką. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, dziękuję za zaufanie. Jednocześnie zapewniam, że kandydowanie nie będzie mi przeszkadzało w wykonywaniu obowiązków ministra finansów" - przekazał Kościński.



Minister podkreślił, że "dla Polski, podobnie jak i innych państw, którym tak jak nam zależy na dalszym szybkim wzroście, przyszłość EBOiR, jednej z najważniejszych instytucji finansowych na świecie jest niezmiernie ważna".



"Polska pod względem wzrostu gospodarczego znajduje się w europejskiej czołówce. Nasza gospodarka oparta jest na stabilnych fundamentach, wspieranych przez odpowiedzialną politykę finansową i gospodarczą. Należymy do grona najbardziej rozwiniętych rynków świata. Osiągnęliśmy ten poziom dzięki transformacji gospodarczej ostatnich 30 lat, w której aktywnie uczestniczyłem. Chcemy dzielić się naszym unikalnym doświadczeniem w tym zakresie również z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, którego misją jest właśnie wspieranie transformacji i rozwoju" - dodał Kościński.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju to międzynarodowa instytucja finansowa, która została powołana do życia w grudniu 1989 roku. Siedziba EBOiR znajduje się w Londynie. Bank wspomaga kraje średnio rozwinięte, udziela im wsparcia finansowego oraz oferuje współpracę techniczną.

Wcześniej nieoficjalną informację o kandydaturze Kościńskiego podała na swym Twitterze Polityka Insight.

O tym, kto zostanie nowym prezesem EBOiR, dowiemy się w maju 2020 roku.

Szósty minister

Kościński to szósty minister finansów w rządzie Zjednoczonej Prawicy od listopada 2015 roku. Został powołany na to stanowisko 15 listopada 2019 roku.

Do września 2016 roku tę funkcję pełnił Paweł Szałamacha. Następnie na czele MF stał Mateusz Morawiecki. Od stycznia 2018 roku szefową resortu została Teresa Czerwińska, która została jednak odwołana z tego stanowiska w ramach rekonstrukcji rządu w czerwcu tego roku.

Od początku czerwca funkcję ministra finansów pełnił Marian Banaś. Jego następcą był Jerzy Kwieciński, który nie znalazł się w nowym rządzie, utworzonym po październikowych wyborach parlamentarnych.

Tadeusz Kościński milionerem

Jak możemy przeczytać na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Tadeusz Kościński ma ponad 30-letnie doświadczenie, także międzynarodowe, w sektorze bankowym oraz administracji, gdzie zajmował kierownicze stanowiska. Od 1997 roku pełnił funkcję dyrektora w Banku Zachodnim WBK. Wcześniej pracował w Polskim Banku Rozwoju, Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku Śląskim, Pomorskim Banku Kredytowym, a także w dwóch bankach w Londynie.



W resorcie finansów Kościński odpowiadał za politykę podatkową państwa, zaś w MPiT za działania wzmacniające ekspansję zagraniczną polskich firm, za wzrost inwestycji, rozwijanie gospodarki cyfrowej i upowszechnianie płatności bezgotówkowych. Był też odpowiedzialny za promocję gospodarki polskiej w kraju i za granicą oraz kształtowanie i realizację zasad wymiany handlowej Unii Europejskiej z krajami trzecimi.



Kandydat na szefa EBOiR może pochwalić się sporymi oszczędnościami. W swoim oświadczeniu majątkowym wykazał bowiem oszczędności w wysokości ponad 1,12 miliona złotych oraz 255 tysięcy funtów brytyjskich (równowartość około 1,3 miliona złotych). Tadeusz Kościński posiada także papiery wartościowe o wartości 3,5 miliona złotych.

