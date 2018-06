T-Mobile, jako ostatni z wielkiej czwórki operatorów komórkowych w Polsce, zdecydował się na wprowadzenie dodatkowych opłat roamingowych. Zmiany nie dotkną jednak wszystkich klientów.

Od czerwca ubiegłego roku obywatele Unii Europejskiej, podróżujący na jej terytorium mogli telefonować, wysyłać SMS-y i korzystać z internetu płacąc za to stawkę krajową.

Sieci komórkowe korzystają z okazji. Zielone światło dla dopłat za roaming Operatorzy, którzy liczą straty po ubiegłorocznym zniesieniu opłat roamingowych... zobacz więcej » Na przestrzeni ostatnich miesięcy najwięksi operatorzy w Polsce ze względu na ponoszone straty wystąpili jednak o zgody do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na zastosowanie dopłat do usług realizowanych w Unii Europejskiej i takie zgody otrzymali.

Na wprowadzenie dopłat zdecydowały się już sieci Play, Orange i Plus.

Teraz poinformował o tym także T-Mobile. Jak tłumaczy operator, dopłaty te "pozwolą przynajmniej częściowo zniwelować wzrost kosztów, jakie ponosi (spółka - red.) na rzecz operatów za granicą".

Klienci z abonamentem

Zmiany stawek nie obejmą wszystkich klientów. "Dla obecnych i przyszłych klientów abonamentowych nie wprowadzamy żadnych dodatkowych opłat za połączenia głosowe, SMS-y i MMS-y" - poinformowała firma. Obecni klienci, którzy mają abonament, nie odczują także żadnych zmian w zakresie rozliczania transmisji danych (internet) w roamingu.

Zauważą je natomiast klienci, którzy podpiszą umowę po 1 lipca 2018 roku. "Niezależnie od wybranej taryfy, otrzymają możliwość przesłania do 1 GB danych bez żadnych dodatkowych opłat zgodnie z zasadą Roam Like At Home (brak dodatkowych opłat za roaming - red.). Powyżej tej ilości, aż do określonego w cenniku limitu FUP (Fair User Policy) dla danej taryfy, zastosowana będzie dopłata w wysokości 14,91 złotych za 1 GB (12,12 netto w masowych ofertach biznesowych). Po przekroczeniu limitu danych określonego przez FUP naliczane będą opłaty na dotychczasowych zasadach" - dodano w komunikacie.

Na kartę

Z kolei klienci usług na kartę (pre-paid), posiadający nielimitowane rozmowy, SMSy/MMSy i pakietową transmisję danych na okres minimum 30 dni (zarówno w T‑Mobile na kartę i Heyah), otrzymają bez dodatkowych opłat, co miesiąc, pakiet 100 minut na połączenia przychodzące i wychodzące, 50 SMSów a także 500 MB do wykorzystania zgodnie z zasadą Roam Like At Home.

Po przekroczeniu 500 MB zastosowana zostanie wspominana wyżej dopłata, co oznacza na przykład, że koszt 1 GB wyniesie 14,91 złotego aż do osiągnięcia określonej w cenniku granicy FUP.

Operator poinformował również, że klientom, którzy korzystają z pozostałych ofert, zostanie naliczona opłata od pierwszej minuty, SMS/MMS czy przesłanego kilobajta danych.

Dla dotychczasowych i nowych klientów pre-paid dopłaty do roamingu będą stosowane od 1 lipca.