Kolejne podmioty ostrzegają przed oszustami, którzy rozsyłają fałszywe wiadomości. "Kampania ma na celu zainfekowanie komputera lub telefonu ofiary złośliwym oprogramowaniem" - czytamy w jednym z komunikatów.

Serwis Przelewy24 ostrzega na swojej stronie przed fałszywymi potwierdzeniami transakcji.

"Nadawcą tych maili nie jest PayPro S.A. (właściciel serwisu Przelewy24). Prosimy o nieklikanie w linki zawarte w tym mailu, prowadzące do zagranicznych serwerów. Przestrzegamy też przed instalacją nieznanego oprogramowania na swoich urządzeniach" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie przedstawiciele serwisu proszą "o zachowanie szczególnej ostrożności".

Swoich klientów ostrzegają również Nest Bank oraz Getin Noble Bank.

Ryzyko wykorzystania "sytuacji wynikającej z brexitu". KNF ostrzega przed oszustami Wyłudzenia danych oraz fałszywe oferty handlowe. To ryzyka, które według Komisji... zobacz więcej » "Jeśli zauważysz zmianę sposobu logowania do bankowości w postaci nowych, wcześniej nie stosowanych przez bank komunikatów, a w trakcie logowania otrzymasz wiadomość SMS - uważnie zapoznaj się z jej treścią" - wskazano w komunikacie Nest Bank.

"Jeśli zawiera informację o dyspozycji, której nie zlecałeś - nie wprowadzaj kodu. Taka wiadomość może oznaczać, że Twoje urządzenie jest zainfekowane" - dodano.

Klienci, którzy mogli paść ofiarą oszustów proszeni są także o kontakt z infolinią banku.

Kolejne ostrzeżenia

Jak się okazuje, oszuści w tej kampanii phishingowej rozsyłają nie tylko e-maile, ale również SMS-y. Poinformowało o tym T-Mobile na swojej stronie na Facebooku.

"Drodzy, docierają do nas informacje o podejrzanych wiadomościach SMS. Chcieliśmy przestrzec naszych klientów przed klikaniem w tego typu linki" - czytamy we wpisie, do którego dołączono przykładową wiadomość od oszustów.





Według informacji podanych przez branżowy portal Niebezpiecznik oszuści rozszerzają swoje działania i wysyłają wiadomości, w których podszywają się także pod DHL oraz serwis ogłoszeń motoryzacyjnych OtoMoto.