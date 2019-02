Brak dostępu do aplikacji Mój T-Mobile oraz mobilnego biura obsługi abonenta. To usługi, z których nadal nie skorzystają klienci T-Mobile - poinformował operator w poniedziałkowym komunikacie. Jak dodano, nadal trwają także prace "nad przywróceniem pełni możliwości sprzedażowych".

Obecne problemy to konsekwencja pożaru hali przemysłowej, do którego doszło w czwartek rano na warszawskiej Białołęce. W jego wyniku ucierpiały bowiem także zlokalizowane tam budynki T-Mobile Polska. Żaden pracownik firmy nie ucierpiał w wyniku zdarzenia.

Po incydencie nie było możliwości kontaktu z call center T-Mobile. Klienci na stronie operatora na Facebooku zgłaszali także problemy z internetem oraz wykonywaniem zagranicznych połączeń na terenie Unii Europejskiej.

Komunikat T-Mobile

W poniedziałek przedstawiciele operatora opublikowali kolejny w ostatnich dniach komunikat w sprawie dostępności usług.

Klienci T-Mobile nadal bez dostępu do niektórych usług. "Prosimy o cierpliwość" Brak dostępu do internetu oraz problemy z wykonywaniem połączeń. To utrudnienia,... zobacz więcej » "W nawiązaniu do poprzednich komunikatów uprzejmie informujemy, że pełna funkcjonalność niemal wszystkich usług telekomunikacyjnych w naszej sieci została przywrócona w ciągu zaledwie kilku godzin od wybuchu pożaru, który wydarzył się w czwartek rano. Obecnie występują jedynie jednostkowe ograniczania w działaniu niektórych usług" - wskazano.

Jak poinformowano, przywrócona została obsługa klienta. "Choć w niektórych przypadkach proces trwa dłużej niż zwykle, to jednak zgłoszenia przekazywane za pośrednictwem infolinii oraz stacjonarnych punktów są skutecznie obsługiwane przez naszych konsultantów" - dodano.

Przedstawiciele operatora wskazali, że obecnie pracują nad przywróceniem pełni możliwości sprzedażowych.

"Proces przenoszenia numerów został już przywrócony, jednak w wybranych przypadkach należy liczyć się z opóźnieniami w jego realizacji, dla klientów nie są natomiast dostępne aplikacja Mój T-Mobile oraz MiBOA. Opóźnienia w obsłudze występują także w przypadku zgłoszeń nadsyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej" - czytamy w komunikacie.