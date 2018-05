Operator T-Mobile Polska otrzymał od Urzędu Komunikacji Elektronicznej prawo do pobierania dodatkowych usług w roamingu w Unii Europejskiej.

Z uzyskanych przez tvn24bis.pl informacji wynika, że UKE przyznało sieci następujące stawki:



· 0,03 zł netto za minutę połączenia wykonanego;

· 0,01 zł netto za minutę połączenia odbieranego;

· 0,01 zł netto za wysłaną wiadomość SMS;

· 12,12 zł netto za gigabajt przesłanych danych;

· 0,01 zł netto za wysłaną wiadomość MMS;



Przyznanie prawa do pobierania dodatkowych opłat oznacza, że operator może je pobierać, ale nie musi. "T-Mobile Polska otrzymał decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej zezwalającą na zastosowanie dopłat za korzystanie z usług w roamingu w Unii Europejskiej. Sama zgoda nie oznacza automatycznego wprowadzania zmian dla klientów, a jedynie możliwość ich wprowadzenia" - czytamy w stanowisku firmy przesłanym tvn24bis.pl.

Ale jak pisze "Rzeczpospolita" Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska, sygnalizował już, że firma z tej możliwości nie zrezygnuje.



Dziś pewne jest natomiast to, że dzięki decyzji UKE już wszystkie duże sieci komórkowe mogą nakładać na swoich klientów dodatkowe opłaty na przykład za wysyłanie SMS-ów, czy rozmowy telefoniczne prowadzone w roamingu.

Pierwsi podnoszą

Dotąd na taki ruch zdecydowała się sieć Play. Z kolei sieć Orange ogłosiła, że wprowadzi dodatkowe opłaty w roamingu dla niektórych swoich klientów od 18 czerwca tego roku.



Chodzi o użytkowników taryf na kartę Orange i nju korzystających z usług roamingowych na terenie UE. Doliczana opłata dodatkowa wyniesie 5 gr za minutę połączenia wykonanego, 2 gr za minutę połączenia odebranego, 1 gr za wysłany SMS oraz niecały grosz za MMS lub megabajt transmisji danych.



Rzecznik prasowy Orange Wojciech Jabczyński wyjaśnił, że od czerwca ubiegłego roku, kiedy obywatele Unii Europejskiej, podróżujący po jej terytorium mogą telefonować, wysyłać SMS-y i korzystać z internetu płacąc za to stawkę krajową, operatorzy w wyniku wejścia przepisów w życie stracili ponad pół miliarda złotych.



"Dlatego, podobnie jak inni wystąpiliśmy do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o możliwość choćby częściowej rekompensaty tych strat w formie tzw. opłaty dodatkowej. Wynika to wprost z przepisów UE, a dopłata stosowana jest już przez operatorów w innych krajach unijnych" - tłumaczył Wojciech Jabczyński.

Zgoda na dopłaty

Rzecznik UKE Martin Stysiak w styczniu tego roku wyjaśniał tvn24bis.pl, że zgodę na stosowanie dodatkowej opłaty w roamingu może wydać Urząd Komunikacji Elektronicznej na wniosek spółki, która wykaże, że rzeczywiste i prognozowane straty wynikające ze świadczenia usług roamingu są na poziomie, który uniemożliwia odzyskanie wartości kosztów świadczenia detalicznych usług roamingu regulowanego, skutkiem czego zrównoważony charakter modelu jej opłat krajowych jest zagrożony.