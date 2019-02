Brak dostępu do internetu oraz problemy z wykonywaniem połączeń. To utrudnienia, z którymi nadal zmaga się część klientów T-Mobile. "Zapewniamy, że robimy wszystko co w naszej mocy, aby przywrócić systemy do pełnej funkcjonalności" - zapewniają przedstawiciele operatora.

Problemy klientów to konsekwencja pożaru hali przemysłowej, do którego doszło w czwartek rano na warszawskiej Białołęce. W jego wyniku ucierpiały bowiem także zlokalizowane tam budynki T-Mobile Polska. Żaden pracownik firmy nie ucierpiał w wyniku zdarzenia.

Problemy klientów T-Mobile

Jak poinformowano jednak w czwartkowym komunikacie, "w konsekwencji incydentu brak jest obecnie możliwości kontaktu z call center T-Mobile, niedostępne są również niektóre systemy firmy". "Powyższe mogą skutkować ograniczeniem dostępności usług" - dodano.

Mimo, że od zdarzenia minęła już doba, to klienci T-Mobile na stronie operatora na Facebooku nadal zgłaszają problemy z dostępem do usług.

Chodzi między innymi o problemy z internetem, nie działa również mobilne biuro obsługi abonenta - iBOA, część klientów zgłasza także problemy z zagranicznymi połączeniami na terenie Unii Europejskiej.

Bank Millennium poinformował także o tym, że "z powodów technicznych po stronie operatora T-Mobile mogą występować problemy w otrzymywaniu H@seł SMS i MilleSMS".

Utrudnienia mogą dotyczyć całego kraju.

"Zapewniamy, że robimy wszystko co w naszej mocy, aby przywrócić systemy do pełnej funkcjonalności" - możemy przeczytać w odpowiedzi przedstawicieli T-Mobile na komentarz jednego z użytkowników na Facebooku.

"Bardzo prosimy uzbroić się w cierpliwość" - dodano. Na razie nie ma dokładnych informacji, kiedy wszystko będzie działało poprawnie.