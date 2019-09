We wtorek około południa część klientów T-Mobile może mieć problem z dostępem do internetu. Powodem jest uszkodzenie światłowodu należącego do jednego z dostawców - poinformowano we wpisie na Twitterze.

Przedstawiciele T-Mobile wskazali, że awaria może dotknąć w szczególności klientów sieci w zachodniej Polsce.

Chodzi o utrudnienia w korzystaniu z usług transmisji danych.

"Usługi głosowe nie zostały dotknięte awarią" - dodano we wpisie na Twitterze.



T Mobile jest jednym z największych operatorów komórkowych w Polsce. Jak wynika z informacji na stronie operatora, sieć obsługuje w naszym kraju ponad 10,5 miliona klientów.