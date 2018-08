Romaszewska: nikt "przytomny" nie wpisze do konstytucji 500 plus

Program 500 plus to ogromny sukces, będzie kontynuowany w obecnej formule. Dyskusja o jego zmianie jest dziś niepotrzebna. Lepsze jest wrogiem dobrego - napisała na Twitterze wicepremier, szefowa Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beata Szydło.

W ostatnim czasie media podawały informacje o pracach w resorcie rodziny pracy i polityki społecznej nad zwiększeniem świadczenia wychowawczego z 500 zł do 1000 zł.

"Dyskusja o zmianie niepotrzebna"

Wicepremier Beata Szydło stwierdziła jednak, że dyskusja o zmianach jest niepotrzebna.

"Program 500 plus to ogromny sukces. Polskim rodzinom żyje się lepiej. Cieszę się, że jest dobrze odbierany przez Polaków. Pozytywnie oceniają go eksperci. Dlatego będzie kontynuowany w obecnej formule" - napisała na Twitterze.

"Dyskusja o jego zmianie jest dziś niepotrzebna. >>Lepsze jest wrogiem dobrego<<" - dodała.

Program 500+ to ogromny sukces . Polskim rodzinom żyje się lepiej. Cieszę się, że jest dobrze odbierany przez Polaków. Pozytywnie oceniają go eksperci. Dlatego będzie kontynuowany w obecnej formule. Dyskusja o jego zmianie jest dziś niepotrzebna. „ Lepsze jest wrogiem dobrego”. — Beata Szydło (@BeataSzydlo) August 7, 2018

Nowe wnioski

Podobne stanowisko przedstawiła wcześniej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Banki kuszą beneficjentów 500 plus. "Jedni dają rabaty, drudzy kuszą lepszym oprocentowaniem" Wyższe oprocentowanie depozytów lub niższe opłaty za usługi bankowe – na takie k... zobacz więcej »

"W związku z pojawiającymi w mediach informacjami dotyczącymi zwiększenia wysokości świadczenia wychowawczego informuję, że nie trwają żadne prace dotyczące zmian wysokości świadczenia przyznawanego w ramach programu Rodzina 500 plus" - podkreśliła w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej Rafalska.



Przypomniała, że trwa przyjmowanie wniosków i wydawane są decyzje przyznające świadczenie w wysokości 500 zł na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 października 2018 do 30 września 2019 roku.

Rafalska zaznaczyła, że ministerstwo na bieżąco monitoruje realizację programu i jego efekty.