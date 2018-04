Od 5 sierpnia nie są wydawane żadne zezwolenia na pracę dla obywateli Korei Północnej. Polska stosuje się do rezolucji ONZ w sprawiwe ograniczenia zatrudniania obywateli tego kraju za granicą - podkreślił w środę wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Wiceminister odniósł się do materiału brytyjskiej telewizji BBC. Wyemitowała ona niedawno program śledczy poświęcony robotnikom z Korei Północnej w Chinach, Rosji oraz w polskich stoczniach.

Pierwsza taka sytuacja w bankach od 19 lat. To efekt "repolonizacji" Pekao W ubiegłym roku udział inwestorów krajowych w aktywach sektora bankowego po raz... zobacz więcej »

Bez pozwoleń

- Pozwolenia na pracę dla obywateli Korei Północnej nie są wydawane od 5 sierpnia. Nic w tej sprawie się nie zmieniło. Takich osób w Polsce ubywa, ponieważ wygasają pozwolenia wydawane wcześniej - powiedział PAP wiceszef resortu rodziny i pracy.



Zaznaczył, że Polska stosuje się do rezolucji ONZ. - Po decyzji ONZ nasze stanowisko jest jednoznaczne. Nie ma współpracy i kryteria są zaostrzone - mówił Szwed. Dodał, że konsulowie nie wydają już wiz dla obywateli Korei Północnej w związku z chęcią podjęcia przez nich pracy w Polsce.



W grudniu Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła jednogłośnie rezolucję nakładającą kolejne sankcje na Pjongjang; tym razem są one wymierzone głównie w dostawy ropy naftowej dla reżimu, mają też ograniczyć zatrudnianie północnokoreańskich pracowników za granicą. Rada nakłada kolejne już ograniczenia na Koreę Płn. w związku z jej programem rozwoju broni nuklearnej i balistycznej. Sankcje są odpowiedzią na test międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM), który Korea Północna przeprowadziła 28 listopada.

Odbieranie zezwoleń

Na początku stycznia władze resortu rodziny i pracy podkreśliły, że "poprzez działania administracyjne sukcesywnie" odbierane są zezwolenia dla obywateli Korei Północnej. Ministerstwo poinformowało wówczas, że od 1 sierpnia 2017 r. wojewodowie uchylili 74 wcześniej wydane zezwolenia. Ze styczniowych szacunków resortu, wynikało, że w Polsce przebywało ok. 400 północnokoreańskich pracowników.



Według Urzędu ds. Cudzoziemców (dane z lutego 2018 r.), w Polsce przebywało nie więcej niż 397 obywateli KRLD, których celem pobytu było wykonywanie pracy. - Ze względu na stopniowe wygasanie zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt czasowy liczba ta ciągle maleje. Zezwolenia na pracę i pobyt czasowy obywateli KRLD będą stopniowo wygasać w ciągu najbliższych 2 lat (ostatnie w I połowie 2020 r.) - poinformował PAP rzecznik prasowy Urzędu ds. Cudzoziemców Jakub Dudziak.

Tysiące osób

"New York Times” napisał na początku roku, że Koreański Instytut Zjednoczenia Narodowego w Seulu szacuje, że za granicą pracuje nawet ok. 147 tys. północnych Koreańczyków. "Podobno władze Korei Północnej zabierają od 30 do 80 proc. ich zarobków, co – zdaniem większości ekspertów - daje przychód w wysokości od 200 do 500 milionów USD rocznie – odnotował "NYT".



Podobne zdanie w tej sprawie ma ekspert z Uniwersytetu Lingnan w Hongkongu Brian Bridges. Według niego, tysiące pracujących za granicą obywateli Korei Płn. zarabiają dla reżimu setki milionów dolarów rocznie i wspomagają jego zbrojenia. Zaznaczył jednak, że ich liczba spada jednak w związku z sankcjami ONZ.