Zarówno w rządzie Donalda Tuska, jak Ewy Kopacz miałem dużą autonomię, niemniej nie jest możliwe, aby premier nie interesował się, czym zajmuję się minister finansów - powiedział w czwartek sejmowej komisji śledczej do spraw VAT były szef Ministerstwa Finansów Mateusz Szczurek.

Komisja śledcza ds. VAT przesłuchuje byłego ministra finansów Mateusza Szczurka. Szczurek funkcję szefa resortu finansów pełnił od 2013 do 2015 roku. Za jego kadencji wprowadzono odwrócony VAT na kilka rodzajów towarów, między innymi na stal i elektronikę.

"Inne są obowiązki, inne otoczenie polityczne"

Błażej Parda (Kukiz'15) dopytywał Szczurka m.in., w którym z rządów miał większą swobodę będąc ministrem finansów oraz "czy sam podejmował decyzję, czy wszystko musiało przechodzić przez premiera". Szczurek pytany był też o to, z kim były minister konsultował ważne ustawy.



- Minister finansów zarówno w jednym, jak i drugim rządzie miał bardzo dużą autonomię i tym samym odpowiedzialność - odpowiedział były szef resortu finansów. Zastrzegł, że nie jest jednak w stanie powiedzieć, w którym rządzie miał większą swobodę.



- Nie jestem w stanie określić, z którym (premierem - red.) mi się lepiej pracowało. Inne są obowiązki, inne jest otoczenie polityczne w zależności od czasu w ramach kadencji, ale to też jest zwyczajne - stwierdził Szczurek. Były minister oświadczył, że szef resortu finansów ma "na swój sposób trudniejsze zadania w ostatnim roku działania rządu."



Odnosząc się do zadań postawionych przed nim w expose Ewy Kopacz oświadczył, że w ostatnich miesiącach kadencji było "bardzo ważne i egzekwowane (...) dokończenie tych procesów i tych obietnic z expose." Dodał, że "ogromną większość z nich udało się przyjąć przed końcem kadencji".



Parda dopytywał Szczurka, czy poza zadaniami zawartymi w expose, premier wydawała mu także polecenia w kontekście m.in. uszczelnienia podatku VAT czy wyłudzeń tego podatku. - Nie jest absolutnie możliwe, żeby nie interesować się tym, co robi minister finansów - będąc premierem - odpowiedział Szczurek.

"Problemem były prace legislacyjne"

Świadek pytany był też m.in. o przerwanie na początku 2015 r. przez Ministerstwo Finansów prac nad rozwiązaniami, które miały uszczelnić system podatkowy i ograniczyć wyłudzenia VAT.



Z cytowanego przez przewodniczącego komisji Marcina Horałę (PiS) wewnętrznego maila między urzędnikami resortu z końca lutego 2015 r. wynika, że po rozmowach ze Szczurkiem "zdecydowano, aby nie wychodzić z tymi zmianami, bo nie ma dla nich klimatu".



Szczurek odpowiedział m.in, że wynikiem rozmowy, o której wspomniano w mailu nie mógł być wniosek - i, jak podkreślił, takiego wniosku nie przekazywał - żeby zaprzestać prac nad tymi zmianami. - Moja uwaga dotyczyła tylko i wyłącznie szans na przeprocedowanie tego w obecnej kadencji, szczególnie w trybie bez założeń, który był po prostu niewykonalny w związku z dbałością o jakość legislacyjną i przewidywalność tworzenia prawa - powiedział.



Zaznaczył jednak, że nigdy nie sygnalizował, iż prace nad rozwiązaniami uszczelniającymi są bezzasadne. "- a zasadność była (...), problemem były prace legislacyjne - podkreślił. Dodał, że mówiąc "prace legislacyjne", chodzi mu o przyjęcie przez Radę Ministrów.

"Urzędnik musi być świadomy"

Szczurek zaznaczył też, że nigdy nie hamował wewnętrznych prac nad doszlifowaniem przepisów uszczelniających podatek VAT. - Wyszedłem jednak z założenia, że nie ma sensu wchodzenie w proces konsultacji, kiedy nie ma szans na przeprowadzenie procesu do końca - powiedział. Dodał, że to była jego autorska decyzja.



Na pytanie, czy o wstrzymaniu prac nad projektem przesądziła świadomość, że Platforma Obywatelska przegra wybory, Szczurek zaznaczył, że "urzędnik musi być świadomy możliwości przeprowadzenia rozwiązań legislacyjnych".



Były minister zeznał też, że gdy objął stanowisko szefa resortu finansów, nie było alarmistycznych danych ukazujących skalę wyłudzeń podatków VAT w handlu elektroniką. Powiedział, że znacznie większym problemem były np. paliwa, czy pręty stalowe. Elektronika była dopiero na czwartym miejscu.



Dopytywany o to, czy miał świadomość, że np. wartość wywozu telefonów komórkowych z Polski, z ciągu dwóch lat wzrosła o 800 proc., powiedział, że prace nad uszczelnieniem tego rynku rozpoczęto, ale system informatyczny trzeba było dostosować do nowych przepisów i wymagało to czasu. Szczurek przyznał, że prace nad wprowadzeniem odwróconego VAT na elektronikę zostały rozpoczęte zaraz po jego przyjściu do resortu (w 2013 roku), natomiast proces ten został zakończony w 2014.

"Ważna funkcja rządu"

Szczurek na początku przesłuchania wygłosił swobodne oświadczenie. - W obszarze komisji wiele działań uszczelniających może mieć i najczęściej ma negatywne konsekwencje dla swobody działalności gospodarczej. Tak samo zwiększenie swobody działalności gospodarczej, ułatwienie jej, może wpływać i często wpływa również na zdolność państwa do efektywnego ściągania podatków - podkreślał i dodał, że przykładem może być tutaj domniemanie uczciwości podatnika, dbałość o płynność firm w kryzysie czy m.in. ułatwień dla zaufanego podatnika czy szybszych zwrotów podatków.



- Wszystko to z jednej strony ułatwia działalność gospodarczą, pozwala na zwiększenie ilości miejsc pracy, a jednocześnie utrudnia egzekucję i czasami może przesuwać dochody czy zmniejszać w danym roku dochody Skarbu Państwa - zaznaczył.



Szczurek podkreślał także, że "uszczelnianie systemu podatkowego jest bardzo ważną funkcją rządu".

- Ściąganie podatków jest jednym z kluczowych działań Ministerstwa Finansów i rządu i bez tego nie ma sprawnego państwa, ale jednocześnie nie jest to jedyny priorytet, on nie powinien być jedynym priorytetem - mówił.



Zaznaczył, że ułatwianie działalności gospodarczej było jednym z priorytetów rządów, w których był ministrem. Stwierdził że rządy PO-PSL rozpoczynały się w sytuacji, kiedy Polska w rankingu łatwości płacenia podatków zajmowała w 2007 r. 142. miejsce, a w 2015 r. Polska przesunęła się na 47. miejsce. - To pokazuje, że priorytet ułatwiania działalność gospodarczej dla przedsiębiorców był traktowany poważnie i przynosił skutki - mówił. Dodał, że po 2015 r. priorytety się zmieniły i Polska spadła w tym rankingu na 69. miejsce w 2017 r.

"Nie było klimatu do strzelania z biodra"

Mówiąc o propozycjach uszczelniających system VAT, wskazał m.in. na Centralny Rejestr Faktur, system online dla kas rejestrujących i rozszerzenie wglądów w rachunki bankowe. - Wszystkie te elementy były i są bardzo potrzebne. Prace nad nimi zleciłem kontynuować i intensyfikować - mówił.

Dodał, że z tych propozycji jedynie rozszerzony wgląd w rachunki bankowe został wprowadzony w tej kadencji parlamentu.



Odnosząc się do krótkoterminowych rozwiązań uszczelniających, Szczurek powiedział: "Nie było klimatu do 'strzelania z biodra' ad hoc zmianami prawa, które ograniczają, wprowadzają nowe obowiązki wobec podatnika, ograniczają swobodę działalności gospodarczej, bez założeń i konsultacji prowadzonych porządnie".



- Nieprawidłowości w sferze VAT to nie są tylko przestępstwa. To są także oszustwa podatkowe, szara strefa, cały ten obszar, który jest niestety ciągle jeszcze powszechny, a który nie jest związany z mafiami VAT-owskimi, ale jest związany z takim codziennym niepłaceniem podatków i uchyleniem się od obowiązków obywatelskich przez zwykłych obywateli" - mówił.

- Większość luki VAT-owskiej to nie są takie grube przestępstwa, ale to są oszustwa podatkowe czy małe niepłacenie podatków, które dalej sumuje się do ogromnych kwot - dodał.

Komisja śledcza

Do tej pory komisja śledcza ds. VAT przesłuchała kilkudziesięciu świadków. Jako pierwszy, we wrześniu ub. roku, zeznawał były wiceminister finansów latach 1992-96 Witold Modzelewski, ostatnim był były doradca sejmowej Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" Karol Jene.



Komisja śledcza ds. VAT powołana została na początku lipca 2018 roku. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Bada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.



Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję jej prace mają odnosić się w szczególności do działań i zaniechań m.in. członków rządu, "w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".