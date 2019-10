Po trzech miesiącach pilotaż specjalnych oznakowań na drogach w Szczecinie dobiega końca. Chodzi o tak zwane yellow boxy, czyli specjalne oznakowanie na skrzyżowaniach. "Pierwsze oceny i wnioski są pozytywne" - poinformowała w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl Paulina Łątka z Biura Prezydenta Miasta Szczecin.

Yellow boxy, to pomalowane w żółtą kratę przestrzenie na skrzyżowaniach, na których nie wolno się zatrzymywać.

"To specjalne oznakowanie na środku skrzyżowania, które ma przypominać, że nie wolno na nie wjeżdżać jeśli widać, że trudno będzie je opuścić. Często powoduje to jeszcze większe korki" - wyjaśniał we wpisie na Facebooku prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Celem tego rozwiązania jest poprawa płynności jazdy i usprawnienie ruchu. Yellow boxy funkcjonują w niektórych europejskich krajach, na przykład Wielkiej Brytanii, czy Hiszpanii.

Od kilku miesięcy rozwiązanie jest testowane również w stolicy Pomorza Zachodniego. Paulina Łątka z Biura Prezydenta Miasta Szczecin poinformowała, że na początku roku Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się pisemnie do kilku miast, w tym do Szczecina, o wydanie opinii na temat wprowadzenia yellow boxów.

Yellow boxy w Szczecinie

Pod koniec lipca br. testowe oznakowanie zostało wprowadzone na czterech skrzyżowaniach w Szczecinie:

- ul. Europejska – ul. Dworska,

- ul. Matejki – ul. Bazarowa,

- ul. Wierzbowa – ul. Reczańska,

- pl. Kościuszki.









Jak poinformowała Łątka, "we wrześniu, na prośby kierowców, pojawiło się na kolejnym: Małopolska – Matejki".

Przedstawicielka Biura Prezydenta Miasta Szczecin wskazała, że przez cały okres testów miasto wspólnie z Policją prowadziło akcje informacyjne w rejonie wskazanych skrzyżowań, przypominające o zasadach poruszania się po skrzyżowaniach, rozdawane były tematyczne ulotki i gadżety.

Z informacji przekazanych przez Urząd Miasta w Szczecinie wynika, że testy zostały zaplanowane na okres trzech miesięcy, czyli do końca października.

Na razie jednak nie wiadomo, co dalej. "Od czasu rozpoczęcia testów samo Ministerstwo nie kontaktowało się ponownie z UM Szczecin w tej sprawie" - poinformowała Paulina Łątka z Biura Prezydenta Miasta Szczecin.