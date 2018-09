Firmy ukrywają coraz mniej dochodów, a pracownicy rzadziej godzą się na zatrudnienie na czarno - zauważa w środowym wydaniu dziennik "Rzeczpospolita".

- Polska jest w czołówce krajów najbardziej efektywnych w redukcji szarej strefy - podkreślił Krystian Kamyk, dyrektor warszawskiego biura A.T. Kearney, komentując tegoroczną edycję raportu "Digital Payments and the Informal Economy". - W naszym raporcie zajęła 5. miejsce wśród 60 analizowanych krajów - dodał A.T. Kearney.

W latach 2007–2016 tak zwana gospodarka cienia skurczyła się w Polsce o 30 procent, z 24,9 procent do 17,4 procent Produktu Krajowego Brutto (PKB). Oznacza to, że jej rozmiary są już mniejsze niż w Hiszpanii, Portugalii czy we Włoszech.

"Co więcej, jak przewidują eksperci A.T. Kearney, w kolejnych latach, przy sprzyjających okolicznościach, możemy liczyć na dalsze jej ograniczenia - nawet do 14,1–15,2 procent w 2021 roku" - czytamy w dzienniku.

Przyczyny poprawy sytuacji