Odtwórz: Jak otrzymać świadczenie 500 plus?

Odtwórz: 500 plus dla gospodarki

Odtwórz: 500 plus dla młodych

Odtwórz: 500 plus dla rolników

Odtwórz: 500 plus od kwietnia. "To będzie wielki dzień dla polskich rodzin"

Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. W co zainwestować pieniądze?

Odtwórz: NBP: 500 plus da "kopa" naszej gospodarce

Odtwórz: 18 banków dołączyło do programu Rodzina 500 plus

Odtwórz: "Łączymy świat biznesu z problemami społecznymi". Banki wspierają 500 plus

Odtwórz: Szydło o Rodzinie 500 plus: to zastrzyk dla gospodarki

Odtwórz: 500 plus - odpowiadamy na pytania internautów

Odtwórz: 500 plus bez tajemnic. Wy pytanie, my odpowiadamy

Odtwórz: 500 plus bez tajemnic. Paweł Blajer odpowiada na Wasze pytania

Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć

Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. Wy pytacie, Blajer odpowiada

Odtwórz: Jak 500 plus wpłynie na rynek pracy?

Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. Rafalska: ruszają szkolenia

Odtwórz: Jak otrzymać świadczenie 500 plus?

Odtwórz: 500 Plus w praktyce. Jak uniknąć kolejek?

Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. Jak wypełnić wniosek?

Odtwórz: Wniosek na Rodzina 500 plus krok po kroku

Odtwórz: Bartosz Marczuk o programie Rodzina 500 plus

Odtwórz: Polacy o 500 plus: korzystne dla społeczeństwa, złe dla gospodarki

Odtwórz: Zajęcia dodatkowe, tablet, zabawki. Na co wydasz 500 plus?

Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. Na co rodzice wydadzą pieniądze?

Odtwórz: 500 plus na starcie. Skąd rząd weźmie pieniądze?

Odtwórz: 500 plus na dziecko ruszyło. Są już pierwsze wnioski

Odtwórz: Rodzina 500 plus. Gorąca dyskusja w "Kawie na ławę"

Odtwórz: Marczuk o 500 plus: pierwsze wypłaty w okolicach maja

Odtwórz: Witek: marzymy o rozszerzeniu 500 plus

Odtwórz: Jak młodzi postrzegają 500 plus? Debata w TVN24 BiS

Odtwórz: Marczuk o dezaktywizacji kobiet z powodu 500 plus

Odtwórz: Liczba ciąż wzrosła w tym roku w porównaniu do poprzedniego. Efekt „Rodziny 500 plus”?

Odtwórz: Minister Rafalska o 500 plus

Odtwórz: "To nie jałmużna". Prezydent chwali 500 plus

Odtwórz: Będą zmiany w 500 plus? Marczuk: myślimy o uszczelnieniu

Odtwórz: 01.04.2017 | Rok programu Rodzina 500 plus. "To jest tak wielki zastrzyk, tak wielka pomoc"

Odtwórz: Rafalska: pieniądze na program Rodzina 500 plus są i będą

Odtwórz: Rafalska o propozycjach zmian w 500 plus

Odtwórz: 500 plus miało być dla wszystkich. Wiceminister tłumaczy: ktoś mówił coś na skróty

Odtwórz: Schetyna o 500 plus

Odtwórz: Zmiany w 500 plus. Ruszyło przyjmowanie wniosków

Odtwórz: Podgórska o tym, kto składa teraz wnioski o 500 plus

Odtwórz: Podgórska o zwrotach nienależnie pobranych świadczeń 500 plus

Odtwórz: Zuber o minusach programu 500 plus

Odtwórz: Romaszewska: nikt "przytomny" nie wpisze do konstytucji 500 plus

Odtwórz: 500 plus bez przerw? Ostatnie chwile na złożenie wniosku

Odtwórz: Elżbieta Rafalska o kryterium dochodowym w 500 plus

Odtwórz: Radzikowski o "zasadzie złotówka za złotówkę" w 500 plus

Odtwórz: Minister: wypłaty 500 plus najprawdopodobniej bez przerwy

Odtwórz: Wiceminister Marczuk o zmianach w 500 plus

Odtwórz: Podwyżka płacy minimalnej a 500 plus. Marczuk: bez znaczenia

Odtwórz: Minister Rafalska podsumowuje program 500 plus

Odtwórz: Próg 500 plus do zmiany? Minister mówi o warunkach

Odtwórz: Minister Rafalska o podniesieniu kryterium dochodowego w 500 plus

Odtwórz: Minister rodziny o składaniu wniosków o 500 plus

Odtwórz: Minister rodziny o kosztach programu Rodzina 500 plus na pierwsze dziecko

Odtwórz: Prezydent o 500 plus

Odtwórz: 500 plus także na pierwsze dziecko. Prezydent podpisał ustawę

Odtwórz: 1 lipca, kluczowa data w rozszerzonym programie 500 plus

Odtwórz: Premier Morawiecki o 500 plus w nowej odsłonie

Odtwórz: 500 plus na każde dziecko. Można składać wnioski drogą elektroniczną

Odtwórz: Borys-Szopa: wypłaty 500 plus będą w miarę możliwości jak najszybciej

Polska wkroczyła w okres kryzysu demograficznego, a do 2040 roku liczba ludności naszego kraju zmniejszy się o 2,8 miliona osób - wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Najbardziej zmniejszy się liczba mieszkańców województwa opolskiego oraz lubelskiego, łódzkiego i śląskiego, a najmniej mazowieckiego, pomorskiego i małopolskiego.

GUS w opracowaniu "Sytuacja demograficzna Polski do 2018 roku. Tworzenie i rozpad rodzin" stwierdza, że "odnotowany w 2018 r. spadek liczby urodzeń potwierdza, że kształtujące się przez minione prawie 30 lat procesy ludnościowe spowodowały, że Polska wkroczyła w okres kolejnego kryzysu demograficznego (który miał już przejściowo miejsce w latach 1997–2007), ale obecny prawdopodobnie może mieć charakter dłuższej tendencji".

"Europa starzeje się dramatycznie". Nowy raport Europa bardzo szybko się starzeje - tak wynika z raportu ośrodka analitycznego P... zobacz więcej » Jak podkreślono, to urodzenia są kluczowym czynnikiem wpływającym na liczbę i strukturę ludności. W związku z tym, aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, w danym roku – na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat – powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci. W Polsce obecnie przypada ok. 143.

"Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z odkładania na później przez ludzi młodych decyzji o założeniu rodziny – co zostało zapoczątkowane w latach 90. XX wieku, a następnie o posiadaniu mniejszej liczby dzieci lub nawet o samotnym życiu" - pisze GUS.

"Warto podkreślić, że nie należy oczekiwać powrotu do wysokiego poziomu dzietności sięgającego istotnie ponad wartość 2. Jednakże utrzymywanie przez długi czas niskiej dzietności grozi wejściem w tzw. pułapkę niskiej płodności, z której wyjście jest bardzo trudne" - dodaje.





Prognoza na rok 2040

Główny Urząd Statystyczny prognozuje ponadto, że do 2040 roku liczba ludności Polski zmniejszy się o 2,8 mln osób (dla przypomnienia – w ciągu minionych 25 lat zwiększyła się o ponad 360 tys.). W końcu 2018 r. liczba ludności Polski wyniosła 38 411 tys.

"Największy wpływ na ten stan rzeczy będzie miała umieralność (przewiduje się, że np. w 2040 r. liczba zgonów sięgnie 440 tys.), tj. zacznie wymierać wyż demograficzny z drugiej połowy lat 50. XX wieku – czyli obecni około 60-latkowie" - napisano.

Prognoza GUS nie przewiduje wzrostu liczby urodzeń. "Co prawda zakłada wzrost współczynnika dzietności, ale liczebność potencjalnych matek (obecnie są to kilkuletnie dziewczynki) spowoduje, że liczba urodzeń nie będzie znacząca (np. ok. 240 tys. w 2040 r.)" - podkreślono.

Zdaniem GUS najbardziej zmniejszy się liczba mieszkańców woj. opolskiego oraz lubelskiego, łódzkiego i śląskiego, najmniej mazowieckiego, pomorskiego i małopolskiego" - napisano.

"Proces starzenia się ludności postrzegany w wymiarze jednostkowym i społecznym stawia trudne wyzwania o wielopłaszczyznowym wymiarze, a więc nie tylko w sferze ekonomicznej, lecz i psychologicznej, medycznej, socjalnej. Polska, dla której prognozy są obecnie niesprzyjające, będzie musiała zmierzyć się ze wszystkimi problemami wynikającymi z niekorzystnych dla niej trendów demograficznych" - napisano.