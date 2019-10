Oświęcimski magistrat nie otrzymał żadnych informacji na temat możliwej budowy małej elektrowni jądrowej na terenie zakładu chemicznego firmy Synthos w tym mieście. Samorząd oświadczył we wtorek: "nie znamy ani lokalizacji, ani szczegółów planowanej inwestycji".

Synthos, czyli chemiczny koncern kontrolowany przez miliardera Michała Sołowowa, i firma GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) podpisały porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej możliwości budowy w Polsce zaprojektowanego przez GEH reaktora jądrowego typu BWRX-300. W poniedziałek poinformowała o tym amerykańsko-japońska firma.

Według dziennika "Rzeczpospolita" możliwą lokalizacją są tereny zakładów chemicznych w Oświęcimiu.

"Nie znamy szczegółów"

"Nie znamy ani lokalizacji, ani szczegółów planowanej inwestycji. W tej sytuacji trudno komentować doniesienia medialne" – głosi oświadczenie oświęcimskiego urzędu miejskiego.



Magistrat zaznaczył, że w przypadku tego typu inwestycji, obok zapisów Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, muszą być spełnione warunki określone w Prawie atomowym i Ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.



"W myśl tych zapisów gmina, gdzie zlokalizowana będzie inwestycja, jest wyłączona z procesu decyzyjnego. Decyzję środowiskową wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a decyzję o lokalizacji i pozwolenie na budowę właściwy wojewoda. Gmina opiniuje wniosek złożony do wojewody o lokalizację inwestycji" – głosi oświadczenie przekazane we wtorek PAP.



Miasto zadeklarowało, że będzie monitorowało przedsięwzięcie.

Reaktor

GEH podało w poniedziałkowym komunikacie, że Synthos wyraził zainteresowanie niezawodnym, "dedykowanym" źródłem wolnej od emisji CO2 energii elektrycznej. Dlatego obie firmy zdecydowały się rozważyć budowę reaktora klasy SMR (Small Modular Reactor) BWRX-300 w Polsce.



"Małe reaktory modułowe mogą odegrać znaczącą rolę przy rozwiązywaniu stojących przed Polską wyzwań, związanych z modernizacją sektora energetycznego oraz osiągnięciem potrzebnego stopnia dekarbonizacji - ocenił właściciel Synthosu Michał Sołowow, cytowany przez GEH. Jak dodał, "użycie SMR do wytwarzania czystej energii zwiększy szanse na odejście od węgla i będzie miało pozytywny wpływ na nasz przemysł i państwo".



Synthos to producent m.in. kauczuków syntetycznych używanych np. do opon, półproduktu do wytwarzania styropianu, składników farb i lakierów oraz środków ochrony roślin. Wytwarza też surowce do produkcji tym materiałów. W sumie w zakładach spółki powstaje ok. 2 mln ton produktów i surowców rocznie.

Według "Forbesa" Michał Sołowow - z majątkiem szacowanym na 13,3 mld złotych - jest najbogatszym Polakiem. Oprócz Synthosu w portfolio biznesmena znajduje się również producent podłóg Barlinek czy armatury łazienkowej Cersanit.